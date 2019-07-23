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На 70-м округе в Закарпатье уверенно лидирует представитель "Слуга народа"

23 июля, 19:12

Представитель президентской партии на восемь процентов опережает преследователя

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за подсчетами результатов волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 70 в Закарпатской области после подсчета 85,37% электронных протоколов лидером оказался представитель партии "Слуга народа" Михаил Лаба с 26,74% (18 439 голосов). На втором месте идет представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Иван Дрогобецкий с 18,19% (12 541 голос).

Напомним, Лаба Михаил Михайлович родился 29 октября 1975 в селе Турья Поляна Перечинского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, Невицкий сельский голова, беспартийный, проживает в селе Невицкое Ужгородского района Закарпатской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег Закарпатье, ЦИК, округ, мажоритарный округ, результаты выборов, результаты голосования, Закарпатская область

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Сегодня

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