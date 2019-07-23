На 73-м округе в Закарпатской области лидером оказался бизнесмен-самовыдвиженец

Разрыв между лидером и вторым местом составил 13,5%

Фото: Сегодня

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за подсчетами результатов волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 73 в Закарпатской области после подсчета 100% электронных протоколов побеждает предприниматель-самовыдвиженец Владислав Поляк с 39,72% (25 223 голосов). На втором месте оказался самовыдвиженец Василий Брензович с 26,21% (16 644 голосов).

Напомним, Поляк Владислав Николаевич родился 10 августа 1975 года в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На 73-м округе в Закарпатской области лидером оказался бизнесмен-самовыдвиженец". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"