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На 73-м округе в Закарпатской области лидером оказался бизнесмен-самовыдвиженец

23 июля, 19:52

Разрыв между лидером и вторым местом составил 13,5%

Фото: Сегодня

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за подсчетами результатов волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 73 в Закарпатской области после подсчета 100% электронных протоколов побеждает предприниматель-самовыдвиженец Владислав Поляк с 39,72% (25 223 голосов). На втором месте оказался самовыдвиженец Василий Брензович с 26,21% (16 644 голосов).

Напомним, Поляк Владислав Николаевич родился 10 августа 1975 года в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, физическое лицо – предприниматель, беспартийный, проживает в городе Виноградов Виноградовского района Закарпатской области, судимость отсутствует, самовыдвижение. 

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, Закарпатье, ЦИК, мажоритарка, результаты, округ, мажоритарный округ, результаты выборов, результаты голосования, Закарпатская область

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Источник:

Сегодня

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