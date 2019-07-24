На 81 округе в Запорожской области уверенно лидирует пиар-директор от "Слуга народа"

Представитель президентской партии на три процента опережает преследователя

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за подсчетами результатов волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 81 в Запорожской области после подсчета 98,70 % электронных протоколов лидирует кандидат от партии "Слуга народа" Павел Мельник с 33,12% (24 264 голосов). На втором месте оказался кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Валентиров с 30,33% (22 216 голос).

Напомним, что Мельник Павел Викторович: родился 26 июня 1984 года в городе Запорожье, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, пиар-директор, благотворительный фонд "Алкоголь СТОП", беспартийный, проживает в городе Токмак Запорожской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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