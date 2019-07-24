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На 85-м округе в Ивано-Франковской области "слуга народа" Прощук победил нардепа-самовыдвиженца Шевченко

24 июля, 09:31

Разрыв между кандидатами составил менее 2%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 85 в Ивано-Франковской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Эдуард Прощук с 30,65% (21264 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Виктор Шевченко – за него отдали голоса 28,98% избирателей (20110 голосов).

Напомним, Прощук Эдуард Петрович родился 19 февраля 1982 года в городе Калуш Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель главы, потребсоюз Ивано-Франковской области, беспартийный, проживает в Ивано-Франковске, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, результаты, округ, Ивано-Франковская область

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