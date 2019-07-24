На 87-м округе в Ивано-Франковской области кандидат от "Слуги народа" Андриевич победил представителя "Свободы" Иваночко

Разрыв между кандидатами составил около 15%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 87 в Ивано-Франковской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил кандидат от партии "Слуга народа" Зиновий Андриевич с 37,80% (23864 голоса). На втором месте в этом округе оказался представитель "Свободы" Михаил Иваночко – за него отдали голоса 13,39% избирателей (8457 голосов).

Напомним, Андриевич Зиновий Мирославович родился 10 января 1972 года в городе Надворная Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, городской глава, беспартийный, проживает в городе Надворная Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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