На 89-м округе в Ивано-Франковской области кандидат от "Слуги народа" Тимофийчук опередил самовыдвиженца Сиреджука

Разрыв между кандидатами составил около 1%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 89 в Ивано-Франковской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил представитель "Слуги народа" Владимир Тимофийчук с 18,20% (11856 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Дмитрий Сиреджук – за него отдали голоса 17,67% избирателей (11508 голосов).

Напомним, Тимофийчук Владимир Ярославович родился 17 февраля 1986 года в селе Попельники Снятынского района Ивано-Франковской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ЧП "Агро-Лидер", член политической партии "Слуга народа ", проживает в селе Попельники Снятынского района Ивано-Франковской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На 89-м округе в Ивано-Франковской области кандидат от "Слуги народа" Тимофийчук опередил самовыдвиженца Сиреджука". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"