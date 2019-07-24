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На 91-м округе в Киевской области "слуга народа" Дунда опередил нардепа-самовыдвиженца Сольвара

24 июля, 11:42

Разрыв между кандидатами составил около 20%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 91 в Киевской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил представитель партии "Слуга народа" Олег Дунда с 35,00% (24486 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Руслан Сольвар – за него отдали голоса 15,23% избирателей (10661 голосов).

Напомним, Дунда Олег Андреевич родился 6 марта 1980 года в городе Днепропетровске, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "А.В.С.", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, киевская область, результаты

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