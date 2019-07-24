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На 92-м округе в Киевской области победил кандидат от "Слуги народа" Колюх

24 июля, 12:14

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составил около 7 %

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 92 в Киевской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил представитель партии "Слуга народа" Валерий Колюх с 24,76% (18714 голосов). На втором месте в этом округе оказался представитель "Батькивщины" Виктор Свитовенко – за него отдали голоса 17,44% избирателей (13184 голосов).

Напомним, Колюх Валерий Викторович родился 18 апреля 1973 года в селе Медвин Богуславского района Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, профессор кафедры политических наук, Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, киевская область, результаты

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