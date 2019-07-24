На 94-м округе в Киевской области журналист от "Слуги народа" Дубинский с большим отрывом победил нардепа Кононенко

Разрыв между кандидатами составил около 30%

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 94 в Киевской области, при подсчитанных 100% протоколов, победил представитель партии "Слуга народа" журналист Александр Дубинский с 40,94% (30781 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Игорь Кононенко – за него отдали голоса 12,02% избирателей (9036 голосов).

Напомним, Дубинский Александр Анатольевич: родился 18 апреля 1981 года в городе Киеве, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, телеведущий, ИП "1 + 1 Продакшн", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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