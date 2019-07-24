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На 95-м округе в Киевской области уверенно лидирует кандидат от "Слуги народа" Горобец

24 июля, 14:08

Разрыв между кандидатом и его оппонентом составляет около 10%

Фото: Reuters

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 95 в Киевской области, при подсчитанных 98,14% протоколов, побеждает представитель партии "Слуга народа" Александр Горобец с 29,93% (26599 голосов). На втором месте в этом округе оказался самовыдвиженец Владимир Карплюк – за него отдали голоса 21,51% избирателей (19121 голосов).

Напомним, Горобец Александр Сергеевич родился 15 февраля 1978 года в городе Белая Церковь Киевской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, заместитель генерального директора, ООО "Сфера житлобуд", беспартийный, проживает в селе Фурсы Белоцерковского района Киевской области, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, киевская область, результаты

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