На 96-м округе в Киевской области журналистка Василевская-Смаглюк опережает нардепа Москаленко

Разрыв между кандидатом и ее оппонентом составляет более 20%

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, а мы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 96 в Киевской области, при подсчитанных 98,50% протоколов, побеждает представитель партии "Слуга народа" спецкорреспондент телеканала "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк с 41,77% (36333 голосов). На втором месте в этом округе оказался нардеп-самовыдвиженец Ярослав Москаленко – за него отдали голоса 18,09% избирателей (15735 голосов).

Напомним, Василевская-Смаглюк Ольга Михайловна родилась 23 июня 1985 года в городе Староконстантинов Хмельницкой области, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, специальный корреспондент, ООО "ТРК" Студия 1 + 1 ", беспартийная, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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