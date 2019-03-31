На фронте проголосовали более 20% военных: появились видео и фото
Для бойцов ООС избирательный участок обустроили в военной полевой палатке
В зоне боевых действий на Донбассе украинские военные активно участвуют в голосовании на выборах президента. Свой выбор сделали более 20% личного состава. Об этом сообщает штаб Объединенных сил.
"С восьми часов утра на специальных избирательных участках в районе проведения операции Объединенных сил продолжается процесс голосования. Личный состав частей и подразделений Объединенных сил активно приобщается к избирательному процессу. По состоянию на 11:00 на отдельных участках свой выбор сделало уже более 20% избирателей в погонах", – говорится в сообщении.
Отметим, что для защитников Украине избирательный участок обустроили в военной полевой палатке. Внутри находятся и закрытые кабинки, где бойцы делают свой выбор, и урны для бюллетеней.
Как сообщалось, под Киевом на выборы президента солдаты пришли голосовать строем. В Гостомеле проголосовали военнослужащие из военного городка и преимущественно пенсионеры.
Также мы писали, как проголосовали другие кандидаты в президенты. Так, Олег Ляшко пришел с супругой Роситой, а Юлия Тимошенко с супругом и соратниками по политической силе. Они говорили о будущем Украины, а лидер оппозиции Александр Вилкул призвал украинцев прийти голосовать.
Однако не все было гладко на избирательных участках в Украине, некоторые не открылись вовремя. В полицию с самого утра начали поступать сообщения о нарушениях, а где-то и вовсе пытались сжечь избирательный участок. Читайте все подробности с выборов президента и смотрите видео- и фото отчеты.
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