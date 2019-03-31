На избирательных участках в Харькове появились "волонтеры"

По данным "ОПОРЫ", неизвестных заставили покинуть пределы зала для голосования

Фото: AFP

На избирательных участках в Харькове появились "волонтеры" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/08e/ace/5ca08eacebaf9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/08e/ace/5ca08eacebaf9.jpg 2019-03-31T13:01:00+03:00 Новости По данным "ОПОРЫ", неизвестных заставили покинуть пределы зала для голосования

На избирательном участке № 631241 в Харькове присутствуют лица, которые представляются "волонтерами от коммунального предприятия "Клуб по интересам по месту жительства", сообщает гражданская сеть "ОПОРА" 31 марта.

Члены участковой избирательной комиссии объяснили наблюдателям, что "волонтеров" направили из окружной избирательной комиссии. В избиркоме №169 сообщили, что неизвестных заставили покинуть пределы зала для голосования.

По данным "ОПОРЫ", "волонтеры" также находились на участке №631299 в Харькове, но они были за пределами зала для голосования.

Подробнее о нарушениях, которые уже зафиксированы на выборах в Украине, читайте в материале "Сегодня": "Пьяные члены комиссии, сорванные пломбы и голосование без паспортов: что нужно знать о первых нарушениях на выборах".

По состоянию на 12:00 явка на выборах президента Украины составила 16,33% избирателей. Такие данные обнародованы на сайте Центральной избирательной комиссии.

О том, чем грозит продажа голоса на выборах, смотрите в сюжете:

Сайт "Сегодня" ведет хронику в день президентских выборов, отмечая все самые важные события, которые произошли 31 марта, с фото- и видеоотчетами.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На избирательных участках в Харькове появились "волонтеры"". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.