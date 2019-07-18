На избиркомах в Украине будет круглосуточная охрана
Избирательную документацию завезли уже на 69 комиссий, сообщили в Нацполиции
Всего за несколько дней до внеочередных парламентских выборов в Украине сотрудники правоохранительных органов Украины взяли под круглосуточную охрану все 199 избирательных комиссии.
Об этом, ссылаясь на заместителя главы Национальной полиции Александра Фацевича, сообщили в пресс-службе ведомства, уточнив, что избирательную документацию завезли уже на 69 избиркомов.
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Также отмечается, что на данный момент в Украину уже прибыли 1 602 официальных наблюдателей от международных организаций и 117 официальных наблюдателей от иностранных государств.
"Мы продолжаем обеспечивать правопорядок и сохранения избирательной документации во время ее перевозки на избирательные участки. Поэтому работаем в чрезвычайном режиме", – отметил Фацевич.
Напомним, что ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что обеспечивать безопасность и правопорядок на избирательных участках в Украине будут более 130 тысяч правоохранителей.
Помимо того, ранее "Сегодня" сообщали о проблемах на внеочередных выборах в Верховную Раду – "досрочной агитации" и "клонировании" кандидатов.
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