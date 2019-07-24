На одном из самых маленьких в стране округов подсчет голосов превратился в остросюжетную драму

Кандидат от Оппозиционного блока Виктория Гриб считает, что процесс затягивают те, кто недоволен ее победой

Хотя округ 105 – один из самых маленьких в стране.

После подсчета уже 100% электронных протоколов, по данным ЦИК, уверенную победу с отрывом в 400 голосов здесь получила кандидат от "Оппозиционного блока" Виктория Гриб. Но, по словам председателя окружной комисии, некоторые члены саботируют работу.

Слезы, крики и скорая помощь. Подсчет голосов на избирательном округе 105 порой напоминает остросюжетную драму.

Один из кандидатов привел с собой группу молодых людей, которые, по словам членов окружкома, пытались на них давить.

"Нездоровая обстановка на избирательном участке, пытались запугать людей", – говорит один из участников избирательного процесса.

Третьи сутки работники участковых и окружной комиссий фактически живут на рабочем месте. Большинство спали только по несколько часов. Люди уставшие и обозленные. Участок, где работает Елена Черникова, минировали, членов комиссии закрывали и не выпускали даже в туалет. А сейчас уже третий раз отправляют на пересчет голосов под надуманными предлогами.

"Сил нет, ничего нет, они издеваются над нами, можно сказать. За что? Мы все сделали правильно, все подсчитали, документацию всю подготовили!", – возмущается заместитель председателя участковой избирательной комиссии №405 Елена Черникова.

Официальных результатов нет до сих пор. Хотя округ в Счастье – едва ли не самый маленький в Украине. Здесь зарегистрировано чуть более 9000 избирателей.

По предварительным подсчетам, здесь победила кандидат от "Оппозиционного блока" Виктория Гриб. Она более чем на 8% опережает ближайшего конкурента – Сергея Медведчука. Участковые избирательные комиссии убеждены: их протоколы не принимают специально, чтобы сорвать выборы. В окружной комиссии все отрицают. Говорят: слишком много ошибок наделали при подсчетах.

"Поэтому мы фиксируем эти факты, соответственно, делаем заявления и жалобы в полицию и ЦИК, зарегистрированые соответствующим образом. Для того, чтобы как можно быстрее установить результаты выборов, которые будут соответствовать реальному волеизъявлению жителей Счастье", – говорит член окружной избирательной комиссии 105 Виталий Плескач.

А вот председатель окружной комиссии 105 говорит: большинство членов окружкома намеренно саботируют процесс подсчета. Бюллетени возвращают на пересчет по формальным причинам.

"В одном из протоколов не было указано количество экземпляров и напротив одного из кандидатов было указано количество голосов цифрой, но не полностью прописью", – говорит председатель окружной избирательной комиссии 105 Николай Черничкин.

Для прифронтового Счастья это – первые выборы народных депутатов за последние семь лет.

Свой выбор жители готовы отстаивать в судах. Но надеются, что до этого не дойдет. Ведь на сайте ЦИК уже появилась информация о завершении подсчета. По словам победительницы, Виктории Гриб, выборы прошли честно. Несмотря на попытки оппонента сорвать процесс голосования и подсчета.

"Впереди осталось только уточнить результаты одной избирательное комисии. Я думаю, что никаких серйезних изменений не будет, потому эта информация уже вскоре поступит в ЦИК. И я надеюсь, что мы поставим уже окончательную точку в этом избирательном процессе", – заявляет кандидат в депутаты от "Оппозиционного блока" Виктория Гриб.

В участковых избирательных комиссиях надеются: процесс подсчета завершат за несколько часов. И что эту ночь они все наконец-то проведут дома, вместе со своими семьями.

Сайт "Сегодня" продолжает следить за результатами выборов в Раду, согласно которым в новым парламент проходят пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Такие данные были опубликованы ЦИК по результатам обработки 97,13% электронных протоколов.

С полным списком кандидатов, которые проходят в Верховную Раду IX созыва по партийным спискам и одномандатным (мажоритарным) округам вы можете ознакомиться в материале "Сегодня".

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