На "Олимпийском" из-за дебатов Порошенко и Зеленского перенесли книжную ярмарку
Книжная ярмарка состоится 20-22 апреля
В связи с дебатами кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" в Киеве перенесли запланированную на 19 апреля книжную ярмарку "МЭДВИН: Книжный мир". Об этом на своей странице в Facebook сообщила организатор мероприятия Валерия Шарко.
"В связи с проведением дебатов кандидатов в президенты 19 апреля весь периметр стадиона будет закрыт. Это форс-мажор, из которого найден выход. НСК предложил нам немного другой вариант и мы на него согласны. Выставка пройдет 20-22 апреля в зале на 1-м этаже, в котором мы с Вами работали раньше", - написала Шарко.
Ранее сообщалось, что НСК "Олимпийский" продолжает переговоры с представителями предвыборных штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского по поводу дебатов. На спортивной арене заявили, что ведутся переговоры и забронированы две даты – 14 и 19 апреля. Вместе с тем, Порошенко и Зеленский до сих пор не пришли к окончательной дате дебатов, когда они будут присутствовать оба.
Также политолог Олеся Яхно-Белковская рассказала, почему Зеленскому выгодны дебаты 19 апреля на стадионе, и объяснила, что очная встреча между действующим главой государства и кандидатом на пост президента Украины может состоятся под давлением общественного мнения.
Все подробности о проведении дебатов между кандидатами в президенты Украины читайте в сборном материале сайта "Сегодня".
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