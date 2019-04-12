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На "Олимпийском" из-за дебатов Порошенко и Зеленского перенесли книжную ярмарку

Сегодня, 17:31

Книжная ярмарка состоится 20-22 апреля

Архивное фото
Архивное фото. Фото: Григорий Салай, Сегодня

В связи с дебатами кандидатов в президенты на НСК "Олимпийский" в Киеве перенесли запланированную на 19 апреля книжную ярмарку "МЭДВИН: Книжный мир". Об этом на своей странице в Facebook сообщила организатор мероприятия Валерия Шарко.

"В связи с проведением дебатов кандидатов в президенты 19 апреля весь периметр стадиона будет закрыт. Это форс-мажор, из которого найден выход. НСК предложил нам немного другой вариант и мы на него согласны. Выставка пройдет 20-22 апреля в зале на 1-м этаже, в котором мы с Вами работали раньше", - написала Шарко.

Ранее сообщалось, что НСК "Олимпийский" продолжает переговоры с представителями предвыборных штабов кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского по поводу дебатов. На спортивной арене заявили, что ведутся переговоры и забронированы две даты – 14 и 19 апреля. Вместе с тем, Порошенко и Зеленский до сих пор не пришли к окончательной дате дебатов, когда они будут присутствовать оба. 

Также политолог Олеся Яхно-Белковская рассказала, почему Зеленскому выгодны дебаты 19 апреля на стадионе, и объяснила, что очная встреча между действующим главой государства и кандидатом на пост президента Украины может состоятся под давлением общественного мнения.

Все подробности о проведении дебатов между кандидатами в президенты Украины читайте в сборном материале сайта "Сегодня".


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Тег Киев, дебаты, книжная ярмарка

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Сегодня

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