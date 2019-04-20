На период выборов ГСЧС привлечет 40 тысяч спасателей

Также ГСЧС задействует более двух тысяч единиц техники

Фото: Сегодня

Органы управления и подразделения ГСЧС продолжат нести службу в усиленном режиме до девяти утра 22 апреля. Всего будет задействовано около 39 тысяч человек и более 2 300 единиц техники включая с резервом.

Для оперативной реакции на чрезвычайные ситуации и проведения экстренной медицинской эвакуации в Киеве и в Закарпатской, Одесской, Харьковской, Черниговской областях будут дежурить десять воздушных судов ГСЧС.

В случае обнаружения взрывоопасных предметов дежурят 349 пиротехников и 128 единиц техники.

Учитывая также случаи обесточивания избирательных участков, которые уже были во время проведения первого тура выборов, ГСЧС может задействовать более семи сотен передвижных электростанций. Они обеспечат автономное электропитание.

Напомним, что в первом туре выборов президента безопасность в целом обеспечивали 135,4 тыс. сотрудников МВД, непосредственно правопорядок на избирательных участках – 78 тыс. полицейских и спасателей. Для обеспечения фиксации и квалификации правонарушений во всех населенных пунктах Украиныбудут дежурить группы быстрого реагирования Патрульной полиции. Для проведения следственных действий сформировано 1127 следственно-оперативных групп (4500 полицейских).

Ранее мы писали о том, что число мелких нарушений и серьезных преступлений вокруг первого тура выборов президента превысило 3,5 тыс. По статистике МВД, чаще всего граждане фотографировали бюллетени, проводили незаконную агитацию и подкупали избирателей. "Сегодня" выясняли, как суды наказали тех, кто подкупал избирателей и совершал прочие нарушения на выборах.

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