На участке в Житомире напали на женщину-полицейскую
Дебошира остановила угроза применения оружия
В Житомире полиция начала уголовное производство по факту нападения члена участковой избирательной комиссии на женщину-полицейского при подсчете голосов.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области.
Согласно сообщению, ночью 1 апреля на одном из избирательных участков Житомира во время спора между членами комиссии женщина-полицейский сделала замечание относительно соблюдения порядка и правил этики. На что один из оппонентов отреагировал бранью и набросился на лейтенанта полиции с пинками.
"Происшествие случилось около 1:30. Женщина-полицейский находилась в отдельной комнате помещения участковой избирательной комиссии, когда туда зашли двое ее членов, мужчина и женщина, и начали громко и в грубой форме выражать недовольство продолжительностью оформления документов по подсчету голосов", – добавили в отделе коммуникации.
В полиции уточнили, что лейтенант сделала замечание обоим относительно этикета и соблюдения порядка.
"Вместо того, чтобы успокоиться и взять свои эмоции под контроль, 55-летний мужчина набросился на 24-летнюю девушку: сначала с нецензурной бранью, а затем – с пинками. Начал ее толкать, хватать за одежду и таскать за волосы. Дебошир успокоился только после предупреждения девушки о применении табельного оружия", – говорится в сообщении.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала все обстоятельства происшествия.
По данному факту начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемый в его совершении задержан в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.
Как сообщалось, на президентских выборах двое наблюдателей подрались за право зафиксировать нарушение избирательного законодательства.
В Днепропетровской области полиция зафиксировала 83 нарушения на выборах.
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