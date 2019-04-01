На участке в Житомире напали на женщину-полицейскую

Дебошира остановила угроза применения оружия

На участке в Житомире напали на женщину-полицейскую //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/1eb/ca8/5c41ebca8ce2c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/1eb/ca8/5c41ebca8ce2c.jpg 2019-04-01T11:56:00+03:00 Новости Дебошира остановила угроза применения оружия

В Житомире полиция начала уголовное производство по факту нападения члена участковой избирательной комиссии на женщину-полицейского при подсчете голосов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Житомирской области.

Согласно сообщению, ночью 1 апреля на одном из избирательных участков Житомира во время спора между членами комиссии женщина-полицейский сделала замечание относительно соблюдения порядка и правил этики. На что один из оппонентов отреагировал бранью и набросился на лейтенанта полиции с пинками.

"Происшествие случилось около 1:30. Женщина-полицейский находилась в отдельной комнате помещения участковой избирательной комиссии, когда туда зашли двое ее членов, мужчина и женщина, и начали громко и в грубой форме выражать недовольство продолжительностью оформления документов по подсчету голосов", – добавили в отделе коммуникации.

В полиции уточнили, что лейтенант сделала замечание обоим относительно этикета и соблюдения порядка.

"Вместо того, чтобы успокоиться и взять свои эмоции под контроль, 55-летний мужчина набросился на 24-летнюю девушку: сначала с нецензурной бранью, а затем – с пинками. Начал ее толкать, хватать за одежду и таскать за волосы. Дебошир успокоился только после предупреждения девушки о применении табельного оружия", – говорится в сообщении.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, которая задокументировала все обстоятельства происшествия.

По данному факту начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемый в его совершении задержан в порядке ст. 208 (задержание уполномоченным должностным лицом) Уголовного процессуального кодекса Украины.

Как сообщалось, на президентских выборах двое наблюдателей подрались за право зафиксировать нарушение избирательного законодательства.

В Днепропетровской области полиция зафиксировала 83 нарушения на выборах.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " На участке в Житомире напали на женщину-полицейскую". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: УНИАН Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.