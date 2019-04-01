На всех континентах: как украинцы проголосовали за границей

В Австралии за президента начали голосовать еще в субботу, в Берлине и Праге стояли в длинных очередях, а в Брюсселе первым проголосовал водитель нашего посольства

На всех континентах: как украинцы проголосовали за границей Ирина Крикуненко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/120/7f4/5ca1207f47470.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/120/7f4/5ca1207f47470.png 2019-04-01T07:51:00+03:00 Новости В Австралии за президента начали голосовать еще в субботу, в Берлине и Праге стояли в длинных очередях, а в Брюсселе первым проголосовал водитель нашего посольства

Пока вся Украина вчера переживала самое важное политическое событие весны и выбирала нового президента, команда "Сегодня" буквально соединила между собой континенты и развернула свои студии по всему миру. При этом ведущие и журналисты "Сегодня" не просто держали руку на пульсе избирательного процесса в Австралии, Бельгии, Франции, США и Канады, но и сами проголосовали на зарубежных участках.

Мы собрали все самое интересное о том, как голосовали наши соотечественники в разных уголках планеты, кто первым выбрал президента и чем лакомились избиратели в очередях на участках.

А голосовать было где — всего в разных странах были открыты 70 избирательных участков. Как правило, размещались они в помещениях консульств и посольств Украины — больше всего таких было в Германии, а также в США, Польше, Канаде, Турции и Италии. Но были и вовсе экзотические — два заграничных избирательных участка сформированы при воинских частях, дислоцированных за пределами Украины, — в Демократической Республике Конго и Косово, а самое экзотическое место расположилось в Антарктиде на станции "Академик Вернадский". Кстати, в этот раз могли проголосовать и моряки на судах дальнего плавания — таких было около 200 человек.

Первые избиратели

Австралия — страна, где украинцы первыми выбирали президента, ведь из-за разницы во времени избирательный участок тут открылся не 31 марта, как во всем мире, а... накануне в 23:00 по Киеву.

Проголосовала вместе с украинскими австралийцами и журналистка "Сегодня" Зоряна Степаненко в Канберре — единственном участке при посольстве Украины в Австралии. Кстати, оно расположено в самом высоком дипломатическом здании города. То есть украинский флаг здесь — выше, чем флаги всех остальных стран.

Вся избирательная комиссия тут надела вышиванки, чтобы встретить 1739 украинцев — именно столько было в списках, но по факту приехали лишь 125. Многим пришлось преодолевать более тысячи километров, оплачивать себе дорогу и снимать гостиницы. "Но оно того стоит", — говорили те, кто добрался. Были украинцы из Сиднея, Мельбурна, Аделаиды и даже Новой Зеландии. Народ приходил в национальной одежде, приносил флаги и делал селфи. На участке поили кофе и угощали бутербродами, а закрылся он в полдень по Киеву. Членов избирательной комиссии в Канберре — 18. Так что часа им хватило, чтобы посчитать голоса и сразу же передать данные в Украину. Разглашать фаворитов украинцев в Австралии, хоть они уже и известны команде "Сегодня", — нельзя, это право за собой оставляет ЦИК. И воспользуется им, как только получит и обработает данные с участков по всему земному шару. От Канберры и до Торонто.

Канберра. Дело сделано!

Берлин — Прага: очереди

Украинцы в Европе удивили своей активной гражданской позицией и аномальной явкой — у дверей посольств Украины в Варшаве (Польша) и Праге (Чехия), где расположились избирательные участки, образовались очереди из сотен желающих отдать свой голос за будущего президента Украины. Позже вереница сознательных украинцев выстроилась и у наших дипломатических представительств в немецком Берлине и польском Кракове. По словам очевидцев, большинство из желающих воспользоваться своим конституционным правом оказались молодежью.

Варшава. Молодежь в очередях

Азия: доктор у казахов

Тем временем украинцы добрались и до азиатских стран — в здании посольства Украины в республике Казахстан отдал свой голос за будущего президента и знаменитый украинский педиатр Евгений Комаровский.

"С чувством выполненного гражданского долга выхожу из здания посольства Украины в республике Казахстан. Проголосовал", — отчитался в соцсетях доктор. И добавил шутя: "Летел в Астану, прилетел в Нурсултан. Вернуться надеюсь в Киев".

Кстати, одним Комаровским дело не обошлось, ведь именно в Казахстане смогли проголосовать и украинцы, проживающие в РФ (где, напомним, было принято решение не открывать участки). Члены избирательной комиссии тут готовы были встретить всех 1177 зарегистрированных украинцев и еще минимум 3100 человек рассчитывали принять из соседней России.

Комаровский. Проголосовал

Одинокий наблюдатель

Держали мы руку на пульсе и в политическом сердце Европы — наш журналист Юрий Гула отдал свой голос прямо на избирательном участке в посольстве Украины в Бельгии. Брюссельский филиал мог похвастаться всего одним наблюдателем на целых 2293 избирателя. Но, судя по всему, на прозрачность избирательного процесса это нисколько не повлияло: на момент сдачи номера в печать нарушений здесь не обнаружили и надеялись, что ситуация сохранится до конца дня.

Одним из первых здесь проголосовал украинский посол Николай Точицкий вместе с женой. А вот опередить его удалось только водителю посольства Виктору Калиниченко — он стал первым украинцем, волеизъявившимся в Брюсселе.

Брюссель. Посол волеизъявился

"Сегодня" он признался, что так специально и планировал. Кстати, на этих выборах тут отмечают высокую явку — уже проголосовало полтысячи украинских избирателей. Правда, утром на участке очередями и не пахло, но уже ближе к полудню очередь из желающих проголосовать выстроилась аж на улицу. Впрочем, это проблемой не стало, ведь, по словам украинцев, тут день выборов — как праздник.

США и Альбион

Активно голосовали украинцы и в США, и в Великобритании. Причем на участке в Нью-Йорке первые избиратели начали появляться еще до открытия дверей. В соцетях украинцы довольно рапортуют:

"Участки открылись точно вовремя — народ активно голосует", — но поскольку вчера было воскресенье, то основной электорат начал подтягиваться на участки после окончания воскресной службы в храмах.

Как и в других странах, голосование больше походило на праздник — почти все пришли в вышиванках, с детьми.

Нью-Йорк. Весело и задорно

Похожая ситуация была и в Лондоне.

"Управились очень быстро, несмотря на большие очереди, — пишут украинцы в соцсетях. — Организация просто идеальная. Теперь можно с чистой совестью идти пить традиционный чай. Без этого тут никак нельзя".

Напомним, за пределами Украины 31 марта 2019 года были открыты 102 избирательных участка. Они были размещены в 72 странах мира, кроме России, где были ликвидированы избирательные участки. О том, как голосовали во Франции читайте в статье: Во Франции выбирают президента Украины: как голосуют украинцы за границей

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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АВТОР: Ирина Крикуненко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.