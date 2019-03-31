Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

На выборах президента Украины проголосовали 16,49% избирателей – ЦИК

Сегодня, 13:04

Данные об активности избирателей поступили из 175 округов по всей Украине

Фото: AFP
На выборах президента Украины проголосовали 16,49% избирателей – ЦИК //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/083/309/5ca083309ce9e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/083/309/5ca083309ce9e.jpg Новости Данные об активности избирателей поступили из 175 округов по всей Украине

Явка на выборах президента Украины составила 16,49% избирателей, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.

В Комиссии уточнили, что данные об активности избирателей поступили из 175 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", активнее всего голосуют в Луганской, Полтавской и Запорожской областях. Там явка составляет более 20 %.

По состоянию на 12.30 лидирует Запорожская область, там явка составляет 21.09%, дальше идет Луганская область – 20.61%, затем Полтавская – 20.55%.

Среди активных также Сумская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская и Херсонская.

А вот меньше всего на избирательные участки украинцев явилось пока в западных регионах – Львовская – 12.08%, Ивано-Франковская – 11.16%, Закарпатская – 8.30%.

Отметим, ЦИК будет работать без перерыва, пока не подсчитает все голоса.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о выборах президента и ходе голосовани и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, ЦИК, Украина, выборы президента, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " На выборах президента Украины проголосовали 16,49% избирателей – ЦИК". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы в Украине: как голосовали кандидаты в президенты

Сегодня, 12:11

Участники президентской гонки в хорошем настроении пришли на избирательные участки, но не признаются, за кого голосовали

Более 300 тысяч избирателей голосуют не по месту прописки

Сегодня, 11:56

Сменить избирательный адрес у украинцев была возможность до 25 марта

Кандидаты в президенты: полный список, кто есть кто

Сегодня, 11:55

Представляем вниманию читателей официально зарегистрированных кандидатов на выборах в президенты Украины 2019 года

В Черниговской области мужчина чуть не сжег избирательный участок: подробности инцидента

Сегодня, 11:59

Голосование не везде проходит гладко – в Борозне мужчина бросила зажигательную смесь

От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера

Измены А.Миронова и конфликты с дочерью: испытания Л.Голубкиной

Кто из звезд не сумел сохранить свою блестящую внешность

Как бегать с большой грудью?

Анализ ДНК установил личность Джека Потрошителя

Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»

Интересные варианты украсить горшок для вазона

Видео. Мощнейший нокаут за 29 секунд

Рева рассказал, как отрезали "лишних" получателей субсидий

Сати Казанова сменила 10 личных водителей за полгода
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн.

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

10 звездных родителей с психическими расстройствами

Найдено простое средство для снижения кровяного давления

«Не пожелаешь и врагу»: Брежнева рассказала про семейную драму