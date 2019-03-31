На выборах президента Украины проголосовали 16,49% избирателей – ЦИК
Данные об активности избирателей поступили из 175 округов по всей Украине
Явка на выборах президента Украины составила 16,49% избирателей, об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
В Комиссии уточнили, что данные об активности избирателей поступили из 175 округов по всей Украине. Общее количество территориальных избирательных округов 199.
Как сообщает корреспондент "Сегодня", активнее всего голосуют в Луганской, Полтавской и Запорожской областях. Там явка составляет более 20 %.
По состоянию на 12.30 лидирует Запорожская область, там явка составляет 21.09%, дальше идет Луганская область – 20.61%, затем Полтавская – 20.55%.
Среди активных также Сумская, Черкасская, Кировоградская, Днепропетровская и Херсонская.
А вот меньше всего на избирательные участки украинцев явилось пока в западных регионах – Львовская – 12.08%, Ивано-Франковская – 11.16%, Закарпатская – 8.30%.
Отметим, ЦИК будет работать без перерыва, пока не подсчитает все голоса.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о выборах президента и ходе голосовани и смотрите видео- и фото отчеты.
Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).
О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.
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