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На выборах в Украине уже зафиксировали более 1700 нарушений: инфографика

Сегодня, 14:09

Абсолютными лидерами по количеству зафиксированных нарушений являются Киев, Днепропетровская и Киевская области

Фото: МИД Украины / Facebook
Фото: МИД Украины / Facebook.
На выборах в Украине уже зафиксировали более 1700 нарушений: инфографика //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c81/076/5c5c81076a63c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c81/076/5c5c81076a63c.jpg Новости Абсолютными лидерами по количеству зафиксированных нарушений являются Киев, Днепропетровская и Киевская области

С начала президентской избирательной кампании в Национальную полицию поступило 1741 сообщение о нарушениях, сообщили в пресс-службе ведомства 22 февраля.

При этом абсолютное большинство жалоб (1102) связано с незаконной агитацией. Кроме того, в 130 сообщениях говорилось о подкупе избирателей, в 30 – о повреждении имущества, а в 27 – о хулиганстве.

Абсолютными лидерами по количеству зафиксированных нарушений являются Киев (190), Днепропетровская (178) и Киевская области (115).

На сегодняшний день по данному факту открыты 77 уголовных производств, из которых 39 касаются нарушений избирательного законодательства, а 38 – проведения самой избирательной кампании. В рамках производств 13 личностям были объявлены подозрения.

Кроме того, правоохранители составили 401 административный протокол по фактам нарушения в избирательной сфере.

Только за последние сутки в связи с избирательным процессом в Украине зарегистрировано 83 сообщения о нарушениях и открыто три уголовных производства – за угрозу убийством (ст. 129 Уголовного кодекса Украины), подкуп избирателя (ст. 160 УК) и хулиганство (ст. 296 УК).

В полиции отмечают, что реагируют на все сообщения о нарушениях избирательного законодательства в рамках правового поля.

По этому поводу министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о попытках "атаковать и дискредитировать" правоохранительные органы, но обещал, что Нацполиция будет "неуклонно, честно, законно выполнять свою работу во имя Украины, а не конкретных политиков".

"От полиции я требую четких действий в рамках закона", – цитирует главу МВД пресс-служба ведомства.

Напомним, что в начале этой неделе Аваков сообщил о 61 открытом уголовном производстве по факту нарушений во время избирательного процесса.

Как мы уже сообщали, член координационного штаба МВД по обеспечению правопорядка на выборах Иван Варченко заявил, что подарок от кандидата в президенты в виде килограмма гречки не считается подкупом избирателя.

Также сообщалось, что Аваков призвал Верховную Раду поддержать законопроект об ужесточении наказания за нарушение избирательного законодательства.

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Тег Аваков, агитация, нарушения на избирательном участке, Нацполиция, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019

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