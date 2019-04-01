На выборы президента не пришли свыше десяти миллионов украинцев
Количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на президентских выборах, составляет 18 млн 711 тыс. 933
В голосовании на выборах президента Украины не приняли участия более 10 млн избирателей. Об этом сообщает Укринформ.
По данным ЦИК, количество избирателей, внесенных в список, составила 29 млн 468 тыс. 783 человек. Количество избирателей, получивших избирательные бюллетени на президентских выборах, составляет 18 млн 711 тыс. 933. 10 млн 756 тыс. 850 избирателей не пришли на выборы.
Заметим, что ЦИК считает голоса: есть первые официальные результаты выборов. Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.
Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.
Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
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