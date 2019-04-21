На выборы президента Украины в Беларуси пришел избиратель-"рекордсмен"
94-летняя Зоя Ивановна – самый пожилой избиратель, зарегистрированный на участке в Минске
Чтобы проголосовать во втором туре выборов президента Украины, заграничный избирательный участок в Минске посетил самый пожилой зарегистрированный здесь избиратель.
Об этом в день народного волеизъявления, 21 апреля, сообщили на Facebook-странице украинского посольства в Беларуси, где и находится участок.
"На выборах президента Украины голосуют люди разных возрастов. Исполнить свой гражданский долг пришла на избирательный участок в Минске и самый старший зарегистрированный избиратель – 94-летняя Зоя Ивановна Литвиненко", – заявили в дипмисси.
Кроме того, как утверждают дипломаты, состоянием на 12:00 явка избирателей превышает явку на аналогичное время в первом туре. Принял участие в голосовании и посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.
Напомним, что, как и в первом туре, российских журналистов не пускают на территорию дипломатического представительства Украины в Минске. В связи с этим они были вынуждены снимать избирательный процесс из-за забора.
Мы также писали и о том, как голосуют украинцы в других странах. Например, в Чехии и Польше на избирательные участки выстроились огромные очереди.
Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпусках "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.
Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.
Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .
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