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На выезде из Крыма оккупанты устроили опрос украинцев насчет участия в выборах президента

Сегодня, 15:30

Оккупанты опрашивают украинцев, выезжающих из Крыма, о желании голосовать на выборах президента

Украина выбирает президента
Украина выбирает президента. Фото: AFP
На выезде из Крыма оккупанты устроили опрос украинцев насчет участия в выборах президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0b2/2b1/5ca0b22b14248.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0b2/2b1/5ca0b22b14248.jpg Новости Оккупанты опрашивают украинцев, выезжающих из Крыма, о желании голосовать на выборах президента

На выезде из аннексированного россиянами Крыма оккупанты опрашивают граждан, выезжающих с полуострова, о желании принять участие в выборах президента Украины.

Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Что касается админграницы с оккупированным Крымом, то там нет увеличения транспортного пассажиропотока, но в то же время от граждан, которые пересекают админграницу на въезд на материковую Украину мы получили информацию о том, что представители страны-оккупанта осуществляют опрос граждан, которые следуют на материк, спрашивают у них о цели поездки, связано ли это с избирательным процессом", – подчеркнул он.

Также Слободян признал, что у пограничников нет данных о том, вернули ли оккупанты кого-то из тех, кто заявил, что они пересекают адмиграницу для того, чтобы проголосовать.

"Но с высокой долей вероятности можно допустить, что они не дают людям, которые открыто об этом заявляют, проехать для голосования", – добавил он.

Кроме того, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе наблюдается снижение транспортного приблизительно в полтора-два раза по сравнению с минувшей неделей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений.

Сайт "Сегодня" ведет хронику с фото- и видеоотчетами, в которой внимательно следит за всеми событиями, связанными с президентскими выборами в 2019 году.

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Тег выборы, Крым, Донбасс, президентские выборы, выборы президента, выборы-2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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