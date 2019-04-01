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На заграничном округе лидируют Порошенко и Зеленский

Сегодня, 06:30

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 9,82%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,35%

Фото: Сегодня
На заграничном округе лидируют Порошенко и Зеленский //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fe7/d57/5c6fe7d57cb54.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fe7/d57/5c6fe7d57cb54.jpg Новости Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 9,82%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,35%

Действующий президент Украины Петр Порошенко и другой кандидат в президенты Владимир Зеленский набирают 36,55% и 26,87% в заграничном избирательном округе, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии по результатам обработки 73,26% протоколов.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 9,82%, экс-главу СБУ Игоря Смешко – 6,35%, кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко – 5,87%, кандидата от партии "Свобода" Руслана Кошулинского – 4,58%, лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 4,26%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула – 2,13%. За остальных кандидатов проголосовали менее 0,5% избирателей за каждого.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. 

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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Тег выборы, Порошенко, Зеленский, выборы президента, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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