На Закарпатье в 68-м округе нардеп опередил "слугу народа" на 250 голосов

Разрыв между кандидатами составил около 250 голосов

Филатов: выборы в Днепре прошли спокойно. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за подсчетами результатов волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 68 в Закарпатской области после подсчета 100% электронных протоколов побеждает самовыдвиженец Роберт Горват с 19,66% (14 207 голосов). На втором месте оказался кандидат от партии "Слуга народа" Александр Пекарь с 19,3% (13 946 голосов).

Напомним, Горват Роберт Иванович родился 17 февраля 1969 года в селе Турье Ремета Перечинского района Закарпатской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Ужгород, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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