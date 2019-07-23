Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,64
28,76
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

На Закарпатье в 68-м округе нардеп опередил "слугу народа" на 250 голосов

23 июля, 18:57

Разрыв между кандидатами составил около 250 голосов

Филатов: выборы в Днепре прошли спокойно
Филатов: выборы в Днепре прошли спокойно. Фото: пресс-служба мэрии Днепра

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за подсчетами результатов волеизъявления украинцев.

Так, на одномандатном избирательном округе № 68 в Закарпатской области после подсчета 100% электронных протоколов побеждает самовыдвиженец Роберт Горват с 19,66% (14 207 голосов). На втором месте оказался кандидат от партии "Слуга народа" Александр Пекарь с 19,3% (13 946 голосов).

Напомним, Горват Роберт Иванович родился 17 февраля 1969 года в селе Турье Ремета Перечинского района Закарпатской области, гражданин Украины, на протяжении последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Ужгород, судимость отсутствует, самовыдвижение. 

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Закарпатье, ЦИК, голосование, мажоритарный округ, результаты выборов, результаты голосования, Закарпатская область

Вы сейчас просматриваете новость " На Закарпатье в 68-м округе нардеп опередил "слугу народа" на 250 голосов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первое заседание Рады IX созыва: кто "запустит" новый парламент

Сегодня, 18:42

Право открыть работу новоизбранного парламента предоставят Юлию Иоффе

ЦИК публикует результаты выборов Верховной Рады

Сегодня, 18:34

На внеочередных выборах украинского парламента ЦИК принимает данные из избирательных округов

2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов

Ученые решили дилемму курицы и яйца о появлении жизни на Земле

Интересные варианты украсить горшок для вазона

В Украине посылки из-за границы от €100 облагаются НДС

Выращивание рассады капусты с пикировкой

Распознавание лиц в казино Макао может стать обязательным

Медицинский центр Шибы - в десятке лучших в мире

Чудо-раствор спасет Ваши огурцы и помидоры от болезней

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых

2 ведра помидоров с куста - реально: советы экспертов

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Почему соль – не «белая смерть», и чем она полезна

Как улучшить обмен веществ в организме: 10 дельных советов

Как похудеть: 9 продуктов, которые "съедают" жир
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь