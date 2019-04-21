Нарушения на выборах президента: МВД сравнило первый и второй тур

Число сообщений о нарушениях приближается к 600

Фото: Национальная полиция Украины / Facebook.

По состоянию на 14:00 граждане активнее фиксируют нарушения во время второго тура выборов президента Украины по сравнению с первым. Об этом заявил советник министра внутренних дел Иван Варченко.

"Сейчас мы имеем 562 сообщения о нарушениях, на выборах 31 марта было 522. В рамках этой динамики разворачивается активность граждан по фиксированию нарушений. Во время первого тура у нас было почти 2,5 тысячи сообщений о нарушениях", – цитирует его пресс-служба МВД.

Варченко также отметил некачественную работу Государственного реестра и местного самоуправления по формированию списков избирателей.

По его словам, все сообщения о заминировании поступают с оккупированных территорий.

"Сохраняется активность Российской Федерации и ее сателлитов на оккупированных территориях относительно сообщений о заминировании на территориях, подконтрольных Украине, где массово собираются люди… Мы готовились к таким провокациям, поэтому наши взрывотехники работают", – добавил он.

Нарушения на выборах по состоянию на 14:00. Инфографика : МВД Украины

Ранее Центральная избирательная комиссия сравнила явку украинцев в двух турах: по состоянию на 11:00 31 марта активность избирателей составляла 16,65%, а 21 апреля – 18,15%.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в США, Бельгии, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Все о втором туре выборов – главные новости, фото и видео – смотрите онлайн "Сегодня" .

Избиратели рассказали, что глава государства должен сделать за пять лет. Подробнее смотрите в сюжете:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Нарушения на выборах президента: МВД сравнило первый и второй тур". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"