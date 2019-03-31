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Нарушения на выборах в Киеве: на одном из участков не опломбированы урны

Сегодня, 14:38

На одном из избирательных участках на Нивках на урнах нет пломб

Фото: Евгений Туряница
Фото: Евгений Туряница.
Нарушения на выборах в Киеве: на одном из участков не опломбированы урны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0a4/c16/5ca0a4c1657df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0a4/c16/5ca0a4c1657df.jpg Новости На одном из избирательных участках на Нивках на урнах нет пломб

Избиратели сообщают о нарушениях на избирательном участке 801034 (округ №23) по адресу Януша Корчака, 32 на столичных Нивках.

Как сообщил "Сегодня" очевидец, урны для голосования, в которые бросают бюллетени, не опломбированы.

Видео: Евгений Туряница Видео: Сегодня

При этом ни работники избирательной комиссии, ни правоохранители не реагируют на нарушения.

Ранее сообщалось, что на выборах президента в Броварах на одном из избирательных участков наблюдаются очереди.

Также мы писали, что в Киеве наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали фотографирование бюллетеней на участках. Один из избирателей заверяет, что делал это "на память".

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн и держит читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Смотрите, как изготавливались бюллетени для президентских выборов: 

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Тег Киев, нарушения, нивки, избирательный участок , выборы президента, выборы-2019

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Сегодня

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