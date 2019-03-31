Нарушения на выборах в Киеве: на одном из участков не опломбированы урны

На одном из избирательных участках на Нивках на урнах нет пломб

Фото: Евгений Туряница.

Нарушения на выборах в Киеве: на одном из участков не опломбированы урны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0a4/c16/5ca0a4c1657df.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0a4/c16/5ca0a4c1657df.jpg 2019-03-31T14:38:00+03:00 Новости На одном из избирательных участках на Нивках на урнах нет пломб

Избиратели сообщают о нарушениях на избирательном участке 801034 (округ №23) по адресу Януша Корчака, 32 на столичных Нивках.

Как сообщил "Сегодня" очевидец, урны для голосования, в которые бросают бюллетени, не опломбированы.

Видео: Евгений Туряница Видео: Сегодня

При этом ни работники избирательной комиссии, ни правоохранители не реагируют на нарушения.











Ранее сообщалось, что на выборах президента в Броварах на одном из избирательных участков наблюдаются очереди.

Также мы писали, что в Киеве наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали фотографирование бюллетеней на участках. Один из избирателей заверяет, что делал это "на память".

Сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн и держит читателей в курсе главных событий. Читайте все подробности и смотрите видео- и фото отчеты.

Смотрите, как изготавливались бюллетени для президентских выборов:

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Нарушения на выборах в Киеве: на одном из участков не опломбированы урны". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.