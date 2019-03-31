Нарушения на выборах в Киеве: на одном из участков не опломбированы урны
На одном из избирательных участках на Нивках на урнах нет пломб
Избиратели сообщают о нарушениях на избирательном участке 801034 (округ №23) по адресу Януша Корчака, 32 на столичных Нивках.
Как сообщил "Сегодня" очевидец, урны для голосования, в которые бросают бюллетени, не опломбированы.
При этом ни работники избирательной комиссии, ни правоохранители не реагируют на нарушения.
Ранее сообщалось, что на выборах президента в Броварах на одном из избирательных участков наблюдаются очереди.
Также мы писали, что в Киеве наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали фотографирование бюллетеней на участках. Один из избирателей заверяет, что делал это "на память".
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