Однопартийное большинство в Раде: в чем главные риски для страны

По мнению Фесенко, в любом случае "Слуге народа" лучше сформировать коалицию с "Голосом"

Фото: Сегодня

Даже после значительного перевеса в итогах голосования на выборах в Верховную Раду 2019 "Слуге народа" не стоит формировать однопартийное большинство в Раде, даже если для этого будет достаточно голосов. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, в глазах украинцев и западных партнеров такой шаг может быть воспринят как угроза демократии.

"Однопартийное большинство бывает в разных странах мира, в том числе и в демократических. Если партии Зеленского удастся это сделать, это будет таким искушением. С одной стороны, это более простая модель, где много зависит от партнеров, от их требований, все гораздо проще, надежнее, понятнее. С другой – это всегда искушения единоличной властью, игнорирование интересов и мнения других политических сил. Перед "Слугой народа" будет стоять выбор между более простой и более управляемой моделью и той, которая была бы более демократичной, и которая приветствовалась бы нашими зарубежными партнерами. Вторая модель нейтрализовала бы разные опасения в общественном мнении. Некоторые видят в этом угрозу демократии. Это не всегда так, но риск всегда есть", – говорит Фесенко.

По мнению эксперта, "Слуге народа" все же стоит сформировать коалицию с другой политсилой.

"Если будет достаточно голосов, все равно было бы лучше создать коалицию с "Голосом". Создание такой коалиции будет позитивно воспринято и за рубежом, и внутри страны", – добавляет политолог.

Напомним, большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

Подробнее о ходе парламентских выборов и результатах гонки читайте в онлайн-хронике "Сегодня" по выборам.

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