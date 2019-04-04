Нефедов потроллил дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"
Система электронных госзакупок ProZorro готова к тендеру на проведение дебатов
Первый заместитель министра экономического развития и торговли Макси Нефедов пошутил по поводу ситуация, которая сложилась вокруг предстоящих дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
В частности, у себя в Facebook он написал, что система электронных госзакупок ProZorro готова к тендеру на проведение дебатов.
"Напомним, участие в закупке могут принять как украинские, так и иностранные стадионы. А еще теннисные корты, поля для гольфа, волейбольные площадки, бассейны. Мы за честную конкуренцию!", - написал он.
Напомним, вечером 31 марта, после завершения голосования, Петр Порошенко бросил вызов Владимиру Зеленскому и предложил дебаты, но в первые дни после первого тура выборов от "Зе!Команды" так и не было четкого ответа, готов ли их кандидат. Однако 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В своем видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий.
В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе. Он напомнил Зеленскому, что, согласно закону, дебаты дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.
В свою очередь в Центральной избирательной комиссии разъяснили ситуацию с дебатами на "Олимпийском". Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко считает, что на стадионе будут не теледебаты, а предвыборная агитация.
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