Ни избиркома, ни бюллетеней: как голосуют заключенные в СИЗО
Украинский омбудсмен явно застала администрацию пенитенциарного учреждения врасплох
Избирательный участок в Киевском следственном изоляторе, в котором, среди прочих заключенных под стражу, содержится и главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, открылся с опозданием.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
"В 8 часов выборы должны были начаться, выборы не начались. Главы и членов комиссии нет, списков нет, бюллетеней нет, граждане, которые голосуют, стоят в очереди", — заявила она представителям администрации.
По словам омбудсмена, найти представителей избиркома ей удалось лишь спустя "почти два часа".
Напомним, что в день выборов произошел казус - в Измаиле на двух участках прислали печати с неправильными номерами, причем комиссия одного из УИК заметила это лишь в день голосования. Поэтому состоянием на 11:00 участок был все еще закрытым.
В целом, как уже сообщалось, согласно официальной статистике, в Украине, с учетом граждан оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и аннексированного Крыма, зарегистрированы 34 миллиона 63 тысяч избирателей.
В день президентский выборов сайт сайт "Сегодня" внимательно следит за происходящим в Украине и за пределами страны и ведет онлайн-хронику, отмечая все самые важные события 31 марта, сопровождая их фото- и видеоотчетами.
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