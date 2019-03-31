Ни избиркома, ни бюллетеней: как голосуют заключенные в СИЗО

Украинский омбудсмен явно застала администрацию пенитенциарного учреждения врасплох

Фото: AFP

Ни избиркома, ни бюллетеней: как голосуют заключенные в СИЗО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0c5/a21/5ca0c5a219829.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0c5/a21/5ca0c5a219829.jpg 2019-03-31T16:53:05+03:00 Новости Украинский омбудсмен явно застала администрацию пенитенциарного учреждения врасплох

Избирательный участок в Киевском следственном изоляторе, в котором, среди прочих заключенных под стражу, содержится и главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, открылся с опозданием.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В 8 часов выборы должны были начаться, выборы не начались. Главы и членов комиссии нет, списков нет, бюллетеней нет, граждане, которые голосуют, стоят в очереди", — заявила она представителям администрации.

По словам омбудсмена, найти представителей избиркома ей удалось лишь спустя "почти два часа".

Напомним, что в день выборов произошел казус - в Измаиле на двух участках прислали печати с неправильными номерами, причем комиссия одного из УИК заметила это лишь в день голосования. Поэтому состоянием на 11:00 участок был все еще закрытым.

В целом, как уже сообщалось, согласно официальной статистике, в Украине, с учетом граждан оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и аннексированного Крыма, зарегистрированы 34 миллиона 63 тысяч избирателей.

В день президентский выборов сайт сайт "Сегодня" внимательно следит за происходящим в Украине и за пределами страны и ведет онлайн-хронику, отмечая все самые важные события 31 марта, сопровождая их фото- и видеоотчетами.

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