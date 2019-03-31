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Ни избиркома, ни бюллетеней: как голосуют заключенные в СИЗО

Сегодня, 16:53

Украинский омбудсмен явно застала администрацию пенитенциарного учреждения врасплох

Фото: AFP
Ни избиркома, ни бюллетеней: как голосуют заключенные в СИЗО //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0c5/a21/5ca0c5a219829.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0c5/a21/5ca0c5a219829.jpg Новости Украинский омбудсмен явно застала администрацию пенитенциарного учреждения врасплох

Избирательный участок в Киевском следственном изоляторе, в котором, среди прочих заключенных под стражу, содержится и главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, открылся с опозданием.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"В 8 часов выборы должны были начаться, выборы не начались. Главы и членов комиссии нет, списков нет, бюллетеней нет, граждане, которые голосуют, стоят в очереди", — заявила она представителям администрации.

По словам омбудсмена, найти представителей избиркома ей удалось лишь спустя "почти два часа".

Напомним, что в день выборов произошел казус - в Измаиле на двух участках прислали печати с неправильными номерами, причем комиссия одного из УИК заметила это лишь в день голосования. Поэтому состоянием на 11:00 участок был все еще закрытым.

В целом, как уже сообщалось, согласно официальной статистике, в Украине, с учетом граждан оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и аннексированного Крыма, зарегистрированы 34 миллиона 63 тысяч избирателей.

В день президентский выборов сайт сайт "Сегодня" внимательно следит за происходящим в Украине и за пределами страны и ведет онлайн-хронику, отмечая все самые важные события 31 марта, сопровождая их фото- и видеоотчетами.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 17:00, 19:00 и 23:00 . В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Па         нютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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