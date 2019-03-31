"Ничего у них не получилось": эмоции Порошенко после первого тура выборов

Действующий президент напомнил о планах Кремля

"Ничего у них не получилось": эмоции Порошенко после первого тура выборов 2019-03-31T21:45:00+03:00 Новости Действующий президент напомнил о планах Кремля

Украинцы своим голосованием на выборах президента поддержали курс страны на независимость от России. Об этом заявил действующий глава государства Петр Порошенко после объявления предварительных итогов первого тура.

"Быстро разобрались в хитросплетении из 39 кандидатов. Не дожидаясь второго тура, уже сейчас твердо поддержали вступление Украины в НАТО, наш курс на членство в Европейском Союзе и окончательную независимость от Российской Федерации. Я благодарю вас за этот выбор, я благодарю вас за эти голоса, благодарю вас за поддержку. Вы просто большие молодцы. Очень ответственные и очень умные. Я твердо убежден, что во втором туре количество таких избирателей возрастет в геометрической прогрессии", – заявил Порошенко, комментируя результаты экзит-полов за 18:00.

По его словам, Россия так и не прекратила посягать на независимость Украины, но планы Кремля на первый тур сорвались.

"Россия так и не смогла отбросить свои имперские амбиции. Она так и не прекратила посягать на Украину. И сегодня вы, украинцы, мы, украинцы сломали российский сценарий первого тура, потому что точно не Порошенко они хотели бы видеть во втором туре. Ничего у них не получилось", – сказал Порошенко.

Как сообщалось, по состоянию на 18:00, по данным Национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,4%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2% избирателей.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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