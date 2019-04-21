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На Волыни не досчитались бюллетеней на избирательных участках

Сегодня, 10:47

Получили меньшее количество бюллетеней в четырех округах

Фото: AFP

На Волыни несколько избирательных участков получили бюллетеней меньше, чем избирателей в списке. Об этом сообщает ГО "Опора". В частности, меньшее количество бюллетеней, чем количество избирателей получили в четырех округах.  

Так, в округе №20 таких участков два: на УИК №070932 передали 160 бюллетеней при 165 избирателях, а на участок № 070886 – 1600 бюллетеней при наличии 1603 человек.

Больше всего таких участков в округе №21. Вместе на семи избирательных участках не хватает 42 бюллетеня.

В округе №22 участков два участка получили меньше бюллетеней.  На один участок передали на три бюллетеня меньше, а на второй – на десять.

Также в округе №23 зафиксировали участки, которые получили меньше бюллетеней, чем было избирателей в списках в день их передачи. Всего на четырех участках не хватает 13 бюллетеней.

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Тег избиратели, бюллетени, избирательные участки, избирательные списки, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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опора

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