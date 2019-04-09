Дебаты в несколько раундов: выгодно ли это кандидатам и зачем это избирателям

Эксперты разделились в суждениях о важности дебатов в определении избирателей

Фото: Сегодня

Дебаты в несколько раундов: выгодно ли это кандидатам и зачем это избирателям Евгения Давыденко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/c71/40e/5cac7140e99c8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/c71/40e/5cac7140e99c8.png 2019-04-09T13:18:00+03:00 Новости Эксперты разделились в суждениях о важности дебатов в определении избирателей

Команда главы государства Петра Порошенко, который является одним из кандидатов в президенты, настаивает, чтобы было несколько раундов дебатов с оппонентом Владимиром Зеленским.

В свою очередь глава ЦИК Татьяна Слипачук и руководитель НОТУ Зураб Аласания четко разъяснили, как и где должны проходить дебаты.

Помогут ли дебаты в несколько раундов определится с симпатией тому электорату, который не голосовал за финалистов первого тура. Об этом "Сегодня" расспросили у экспертов.

По мнению политолога Владимира Цибулько, публичные дискуссии на ключевые темы действительно нужны.

"Дебаты способны сломать сложившиеся балансы, поскольку первый тур только закрепил электоральное ядро. И суммарно финалисты не набрали даже половины голосов избирателей. Значит, за ту половину нужно бороться. Дебаты в несколько раундов – это переход на американский формат. Если у нас функционал президента – международная политика и безопасность, то в принципе дебаты в три тура были бы нужны. Третий тур – это гарантирование конституционных прав украинцев", – отметил он.

Цибулько также добавил, что профессиональные дебаты в три тура расставили бы акценты относительно реальных намерениях кандидатов.

По мнению политолога Вадима Карасева, дебаты не помогут определиться тому электорату, которому придется выбирать между Порошенко и Зеленским, так как нынешние выборы – это не соревнование идей.

"Нынешние выборы – это не проблема дебатов. Это проблема недоверия и новые надежды. Проблема не в том, что кто-то больше компетентный, а кто-то менее профессиональный", – считает Карасев.

Он выразил сомнение, что дебаты способны повлиять на избирателей Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко, Олега Ляшко, поскольку они не столько поддерживают кого-то из них, сколько просто выступают против одного из кандидатов, вышедших во второй тур.

Карасев также отметил, что дебаты нужно было проводить перед первым туром, тогда разрыв между первым и вторым местом "не был бы таким большим".

По мнению политолога Сергея Гайдая, избиратели разные.

"Кому-то дебаты помогут определиться, за кого голосовать во втором туре, а кому-то нет. Но все же стоит обязать законодательно кандидатов в президенты участвовать в дебатах", – отметил Гайдай.

На вопрос, сколько раундов должно быть перед вторым туром выборов, политолог ответил: "Наших кандидатов хватит только на один раунд".

В Украине набирает обороты эпопея с дебатами между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. То место встречи никак не могут согласовать, то уже называются разные даты.

Как известно, Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на "Олимпийском", на что действующий президент дал согласие.

Национальная полиция начала готовится к возможному проведению дебатов на территории национального спорткомплекса "Олимпийский".

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АВТОР: Евгения Давыденко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.