Обработано 100% протоколов по заграничному округу: известны результаты
Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тысяч украинцев
По заграничному округу обработано 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Стоит отметить, что всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тыс. украинцев.
По окончательным результатам первого тура выборов 2019 года на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко с результатом 38,93% – за него проголосовали 21 424 человек.
Владимир Зеленский занимает второе место с 14 318 голосами и 26,01% соответственно.
Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:
Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.
Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.
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