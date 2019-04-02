Обработано 100% протоколов по заграничному округу: известны результаты

Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тысяч украинцев

Фото: AFP

Обработано 100% протоколов по заграничному округу: известны результаты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/20a/478/5ca20a478e416.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/20a/478/5ca20a478e416.jpg 2019-04-02T10:23:05+03:00 Новости Всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тысяч украинцев

По заграничному округу обработано 100% протоколов. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

Стоит отметить, что всего в голосовании за рубежом приняли участие более 55 тыс. украинцев.

По окончательным результатам первого тура выборов 2019 года на зарубежных участках победил действующий президент Украины Петр Порошенко с результатом 38,93% – за него проголосовали 21 424 человек.

Владимир Зеленский занимает второе место с 14 318 голосами и 26,01% соответственно.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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