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Общественные организации призвали Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год

Сегодня, 00:03

Стране нужен честный и открытый президент, говорится в обращении общесвенных организаций

Общественные организации призвали Зеленского обнародовать декларацию за 2018 год Новости Стране нужен честный и открытый президент, говорится в обращении общесвенных организаций

Общественные организации призвали Владимира Зеленского обнародовать декларацию о доходах за 2018 год. Говорят, прислали в штаб кандидата информационный запрос. Свои условия объявили и публично в видео обращении.

"Мы понимаем, что законодательство требует это только от чиновников. Однако вы один из двух финалистов избирательной гонки, а ваш оппонент декларацию уже обнародовал. Ждем вашу декларацию на сайте НАПК, публикация состоится перед всем народом Украины. Даем вам 24 часа. Покажите, что вам не страшно и нечего скрывать. Стране нужен честный и открытый президент", – говорится в обращении.

Отметим, Пока Петр Порошенко и Владимир Зеленский готовятся ко второму туру выборов 21 апреля, "Сегодня" изучили декларации кандидатов (см. инфографику). В декларации президент указал несколько земельных участков и квартир, а его жена — дачный домик площадью 344 кв. м. Кроме того, президентская чета задекларировала несколько светильников (люстры и бра), 5 гарнитуров мебели и рояль немецкой марки Schimmel. При этом больше всего денег президенту в прошлом году принесли дивиденды — более 1,5 млрд грн. Зарплаты он получил 336 тыс. грн. Наконец, расходов у Порошенко в прошлом году было почти 328,5 млн грн.

А вот декларацию Владимира Зеленского украинцы увидели впервые: ранее должности не обязывали его отчитываться о "хозяйстве", а как кандидат он подал документ еще за 2017 год. Среди прочего имущества его жена задекларировала в Ялте квартиру площадью 129,8 кв. м. Примечательно, что у Зеленского есть шесть патентов. Все они так или иначе касаются кинопроизводства: например, принадлежат ему патенты на "систему захвата движения и создания анимационного контента", в другом патенте описана технология создания трехмерных анимацонных фильмов и компьютерная система, которая позволяет это сделать. Также кандидату принадлежат 25 торговых марок. Больше всего денег в 2017-м Зеленскому принесли предпринимательская деятельность (2,4 млн грн) и зарплата (1,5 млн грн).

Более детально читайте в материале "Бра и анимация: чем богаты претенденты на пост президента Украины".

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Тег выборы, декларация, Зеленский

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