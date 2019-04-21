Окончательные данные экзит-полов: как Зеленский обогнал Порошенко
Национальный экзит-пол обнародовал результаты выборов
Окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00 показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.
Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%;
- испортили бюллетень – 1,5%.
Полевой этап исследования "Национальный экзит-пол" осуществляли КМИС и Центр Разумкова. Опрос не проводился на специальных избирательных участках в больницах, тюрьмах, воинских частях, на заграничных участках.
Ранее сообщалось, что явка избирателей на выборах превысила 60%.
По закону, во втором туре побеждает тот кандидат, который наберет больше голосов.
Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00. По первым результатам экзит-полов Зеленский набирал 73,2% голосов.
При этом Петр Порошенко уже заявил, что готов поздравить Владимира Зеленского с победой. Подробнее о том, как действующий президент прокомментировал итоги голосования, читайте в материале "ТОП-5 цитат Порошенко: реакция на экзит-полы второго тура выборов".
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