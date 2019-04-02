ОПОРА: во время выборов не было зафиксировано подкупа со стороны кандидатов
В день голосования процедурных правонарушений было гораздо меньше, чем в 2014 году
Во время выборовне было зафиксировано передачи денег за голос со стороны кандидатов в Президенты Украины. Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, – пишет Укринформ.
"Нашей организации не удалось зафиксировать факт передачи денег за голос со стороны ни одного из кандидатов", – сказала координатор ОПОРЫ.
Она отметила, что в день голосования процедурных правонарушений было гораздо меньше, чем в 2014 году. По ее словам, это происходило благодаря мобилизации избирателей и большом количестве членов комиссии.
"Это не была имитация процесса конкурентного или взаимного контроля, это был действительно взаимоконтроль. Другой вопрос, это то, что у нас до сих пор нет ценностей буквы закона, как и верховенства права. Об этом свидетельствовали действия как народных депутатов, так и избирателей, или даже журналистов ", – рассказала Айвазовская.
Она отметила, что социология в этих выборах сыграла важную роль не только в части экзит-полов, но и в мобилизации избирателей, которые хотели идти за лидерами. По ее словам, очень распространенной практикой было фотографирование бюллетеней, а также был случай выдачи бюллетеня без паспорта.
Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.
Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.
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