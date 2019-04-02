ОПОРА: во время выборов не было зафиксировано подкупа со стороны кандидатов

В день голосования процедурных правонарушений было гораздо меньше, чем в 2014 году

Фото: AFP

ОПОРА: во время выборов не было зафиксировано подкупа со стороны кандидатов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/265/1be/5ca2651be9069.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/265/1be/5ca2651be9069.jpg 2019-04-02T01:52:00+03:00 Новости В день голосования процедурных правонарушений было гораздо меньше, чем в 2014 году

Во время выборовне было зафиксировано передачи денег за голос со стороны кандидатов в Президенты Украины. Об этом сообщила председатель правления Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, – пишет Укринформ.

"Нашей организации не удалось зафиксировать факт передачи денег за голос со стороны ни одного из кандидатов", – сказала координатор ОПОРЫ.

Она отметила, что в день голосования процедурных правонарушений было гораздо меньше, чем в 2014 году. По ее словам, это происходило благодаря мобилизации избирателей и большом количестве членов комиссии.

"Это не была имитация процесса конкурентного или взаимного контроля, это был действительно взаимоконтроль. Другой вопрос, это то, что у нас до сих пор нет ценностей буквы закона, как и верховенства права. Об этом свидетельствовали действия как народных депутатов, так и избирателей, или даже журналистов ", – рассказала Айвазовская.

Она отметила, что социология в этих выборах сыграла важную роль не только в части экзит-полов, но и в мобилизации избирателей, которые хотели идти за лидерами. По ее словам, очень распространенной практикой было фотографирование бюллетеней, а также был случай выдачи бюллетеня без паспорта.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ОПОРА: во время выборов не было зафиксировано подкупа со стороны кандидатов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Укринформ Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.