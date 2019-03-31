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Опубликован финальный результат экзит-полов: как проголосовали украинцы

Сегодня, 23:03

По данным опросов избирателей, лидер голосования набирает больше 30% голосов

Опубликован финальный результат экзит-полов: как проголосовали украинцы Новости По данным опросов избирателей, лидер голосования набирает больше 30% голосов

Голосование на выборах президента Украины завершилось в 20:00. Уже опубликованы первые данные Национального экзит-пола, согласно которым во второй тур проходят два кандидата.

По данным опросов избирателей на выходах из участков по состоянию на 20:00, кандидаты в президенты набирают по столько процентов голосов:

  • Владимир Зеленский – 30,6%;
  • Петр Порошенко – 17,8%;
  • Юлия Тимошенко – 14,2%;
  • Анатолий Бойко – 9,7%;
  • Анатолий Гриценко – 7,1%;
  • Игорь Смешко - 6,5%;
  • Олег Ляшко – 4,7%;
  • Александр Вилкул – 4%;
  • Руслан Кошулинский – 1,7%;

Остальные кандидаты набрали меньше одного процента голосов.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова. 

По состоянию на 18:00, по данным Национального экзит-пола, сообщалось, что за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,4%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Напомним, явка на выборах президента составила 66,63%. Это официальные данные Центризбиркома.

Кроме того, ЦИК начала считать голоса – появились первые официальные результаты выборов.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Также смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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