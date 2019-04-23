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Орбан поздравил Зеленского с победой и сделал заявление о сотрудничестве

Сегодня, 12:30

Орбан подчеркнул, что венгерское правительство продолжит сотрудничать ради развития украинско-венгерских отношений

Фото: Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявляет, что рассчитывает на сотрудничество с Владимиром Зеленским, который побеждает на выборах президента Украины, для развития двусторонних отношений между странами. Об этом говорится в поздравлении Орбана Зеленскому, обнародованном на сайте венгерского правительства.

"Прошу разрешить мне воспользоваться этой возможностью поздравить с вашей убедительной победой, благодаря которой вы были избраны следующим президентом Украины", – говорится в поздравлении Орбана.

В этой связи Орбан подчеркнул, что венгерское правительство продолжит сотрудничать ради развития украинско-венгерских отношений.

"В этих усилиях я рассчитываю на вас, и я с нетерпением жду сотрудничества с вами. Я желаю вам всего самого наилучшего в ваших ответственных обязанностях", - добавил Орбан.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 10:00 23 апреля, Зеленский набирает 73,23% (13 527 512 голосов избирателей), у Порошенко – 24,45% (4 517 121). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

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Тег выборы, Зеленский, орбан

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Источник:

УНИАН

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