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Остался один день, чтоб изменить место голосования во втором туре выборов

Сегодня, 09:14

Напомним, что второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля

Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Фото: REUTERS/Kacper Pempel.

В понедельник, 15 апреля, заканчивается срок подачи заявлений для изменения места голосования для второго тура выборов Президента Украины.

Для того, чтобы проголосовать не по месту регистрации, необходимо подать заявление для изменения места голосования во втором туре на очередных выборах Президента Украины.

Напомним, второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля.

Как мы писали ранее, накануне второго тура выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля, место голосования сменили более 200 тысяч избирателей. Такие данные опубликованы Государственным реестром избирателей.

По состоянию на 13 апреля количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования составляет 201 189 человек.

Напомним, что для смены места голосования нужно обоснование. (переселенцам из Крыма и Донбасса доказывать невозможность голосования по месту жительства не требуется, достаточно иметь при себе паспорт). Подтверждающим документом для смены места регистрации может быть:

  • Договор аренды недвижимости
  • Справка с места учебы/работы
  • Командировочный лист
  • Билеты

Также госреестр избирателей опубликовал памятку для тех, кто нуждается в смене места регистрации заграницей.

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Тег выборы, регистрация, голосование, выборы 2019

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