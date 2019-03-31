Открыты три уголовных производства: на выборах растет количество нарушений

Основными нарушениями оказались незаконная агитация и фотографирование бюллетеней

Фото: AFP

Открыты три уголовных производства: на выборах растет количество нарушений //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/093/b5d/5ca093b5d4eaa.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/093/b5d/5ca093b5d4eaa.jpg 2019-03-31T13:19:00+03:00 Новости Основными нарушениями оказались незаконная агитация и фотографирование бюллетеней

С начала голосования на президентских выборах сегодня поступило в полицию почти 300 заявлений о нарушениях, возбуждены три уголовных производства. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило со всей Украины 284 заявления или обращения относительно нарушений во время голосования. Больше всего с востока Украины – Днепропетровская область – 30 обращений, Донецкая – 28, Харьковская – 21, Луганская – 17.

Отмечается, что главными нарушениями оказались незаконная агитация (сегодня она запрещена) – 25 случаев, фотографирование бюллетеней – 25, повреждение бюллетеня – 10, подкуп избирателей – 9 и попытки выноса бюллетеня с избирательного участка – 5.

Как мы уже сообщали, президентские выборы-2019 начались с курьеза – по состоянию на 9:00 в Киеве не открылись три избирательных участка. Также проблемы с избирательными участками возникли в Одесской области, Херсонской, и Запорожской областях. Всего в первый час по Украине были проблемы на семи избирательных участках. Читайте подробней о нарушениях на выборах.

С момента старта голосования прошло несколько часов. По состоянию на 12:00 явка на выборах президента Украины составила 16,33% избирателей. Лидирует Запорожская область, там явка составляет 21.09%, дальше идет Луганская область – 20.61%, затем Полтавская – 20.55%. Больше узнать о ситуации на избирательных участках по всей Украине и за границей можно в материале онлайне событий "Выборы президента: главные подробности, фото и видео".

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