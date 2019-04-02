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Открыты уголовные производства: чем обернулось для украинцев селфи с бюллетенями

Сегодня, 17:27

После первого тура голосования в полицию поступило 144 сообщения о фотографировании бюллетеней

Открыты уголовные производства: чем обернулось для украинцев селфи с бюллетенями Новости После первого тура голосования в полицию поступило 144 сообщения о фотографировании бюллетеней

Полиция открыла несколько уголовных производств из-за фотографирования на избирательных участках, хотя до этого в МВД предупреждали: селфи с бюллетенем – вне закона. В Виннице местные жители сфотографировали свои бюллетени на смартфоны, в Тернополе парень сделал снимок, на котором видно, за кого проголосовал.

Журналисты "Сегодня" спросили людей, ужалось ли им сфотографироваться с бюллетенем на память:

"Селфи не делала, потому что забыла, хотя видела, что люди делали свои фотки прямо на участках без бюллетеней, как сделал выбор (после голосования)".

"Я кстати видела фотографии в соцсетях и думала, зачем люди это делают".

"Делали селфи на участке?". В ответ журналисты услышали: "Нет, нельзя же".

"Я не делал, к сожалению или к счастью. – Видели много людей, которые фотографируются? – Да, я был наблюдателем и у нас на округе на участке был инцидент: девушка сфотографировалась со вспышкой в кабинке и там ее полиция хоп (задержала)".

После завершения голосования соцсети взорвались фотографиями с участков и другими курьезами: селфи в кабинках, рядом с урнами и на фоне членов комиссий. А кое-кто, несмотря на тайну голосования и запрет агитации, вообще обнародовал бюллетени с отметками напротив избранников. Результат масштабной "фотосессии" – 144 обращения в полицию и несколько уголовных производств.

"Человек заходит в кабинку для голосования, фотографирует. Есть звук, свет от фотоаппарата, телефона, соответственно реагируют наблюдатели. С какой целью человек фотографирует этот бюллетень, или просто хочет сфотографировать, чтобы отчитаться перед теми, кто заплатит деньги за "правильный результат" его волеизъявления. Судебной практики привлечения селфоманов к ответственности нет", – рассказал советник главы МВД Иван Варченко.

Однако ответственность за нарушение тайны голосования таки предусмотрена: это штраф – от 1700 до более 5000 тысяч гривен, или ограничение свободы до трех лет. Правда, в законе речь идет именно о фиксации и демонстрации результатов голосования, а не о процессе этого нарушения. Устанавливать мотивы и последствия будут уже следователи.

"Криминальна ответственность предусмотрена, если фото передано для того, чтобы подтвердить волеизъявление, и потом за подтверждение этого волеизъявления получить денежное вознаграждение. А если человек в соцсети запостил фото с бюллетенем своим? Здесь нет состава нарушения тайны голосования", – объяснила советник по правовым вопросам гражданской сети ОПОРА Ольга Коцуруба.

Напомним, согласно отчеты Министерства внутренних дел, в ходе выборов полиция получила более 2600 сообщений о нарушениях. В период с 31 марта по 2 апреля было открыто 71 уголовное производство и составлено 50 административных протоколов.

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Тег выборы, бюллетень, селфи, уголовное производство

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