Отношения Украины и США после выборов: Волкер сделал заявление

Соединенные Штаты не поддерживают персоналий, они поддерживают принципы

Курт Волкер. Фото: AFP

Отношения Украины и США после выборов: Волкер сделал заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/515/8fe/5c75158fea764.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/515/8fe/5c75158fea764.jpg 2019-03-31T16:23:00+03:00 Новости Соединенные Штаты не поддерживают персоналий, они поддерживают принципы

Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной вне зависимости от того, кто выиграет выборы президента Украины. Об этом заявил спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"У нас очень дружеские отношения. Мы будем сотрудничать, кого бы не выбрал украинский народ. Соединенные Штаты не поддерживают персоналий, мы поддерживаем принципы: демократия, рыночная экономика, верховенство закона, борьбу с коррупцией, безопасность и стремление Украины быть частью трансатлантического сообщества", – сказал он.

Сегодня в Украине проходят выборы президента, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о выборах президента и ходе голосовани и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

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