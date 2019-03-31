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Отношения Украины и США после выборов: Волкер сделал заявление

Сегодня, 16:23

Соединенные Штаты не поддерживают персоналий, они поддерживают принципы

Курт Волкер
Курт Волкер. Фото: AFP
Отношения Украины и США после выборов: Волкер сделал заявление //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/515/8fe/5c75158fea764.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/515/8fe/5c75158fea764.jpg Новости Соединенные Штаты не поддерживают персоналий, они поддерживают принципы

Соединенные Штаты будут сотрудничать с Украиной вне зависимости от того, кто выиграет выборы президента Украины. Об этом заявил спецпредставитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"У нас очень дружеские отношения. Мы будем сотрудничать, кого бы не выбрал украинский народ. Соединенные Штаты не поддерживают персоналий, мы поддерживаем принципы: демократия, рыночная экономика, верховенство закона, борьбу с коррупцией, безопасность и стремление Украины быть частью трансатлантического сообщества", – сказал он.

Сегодня в Украине проходят выборы президента, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о выборах президента и ходе голосовани и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, Волкер, выборы 2019

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