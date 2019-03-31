Перед Центризбиркомом в Киеве "дежурят" 150 спортивных мужчин
Общаться с полицией и журналистами они либо не хотят, либо не могут объяснить цели своего местонахождения на площади
На Печерской площади перед зданием Центральной избирательной комиссии в Киеве собрались около полторы сотни молодых людей спортивного телосложения и в спортивной одежде. Несмотря на это, обстановка остается спокойной, как в течение всего дня выборов, 31 марта.
Мужчины разделились на небольшие группы, общаются и пока что не предпринимают никаких действий. При этом разговаривать с полицией и журналистами они либо не хотят, либо не могут объяснить цели своего местонахождения на площади.
Как сообщили в полиции, в день президентских выборов общественная организация "Потон" подала заявку на проведение акции, и глава движения Павел Онищенко признал, что часть из присутствующих перед ЦИК – члены организации.
В то же время, по его словам, цель митингующих – следить за отсутствием фальсификаций при подсчете голосов. В случае фальсификации члены организации готовы реагировать, сказал Онищенко, но как как именно, не уточнил, отметив лишь, что "радикальных действий не будет".
Сотрудники полиции утверждают, что члены "Потона" поставили три палатки с пластиковыми стульями, однако представители организации это отрицают.
Напомним, что состоянием на 19:00 сотрудники Нацполиции запротоколировали 1768 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса.
В то же время, в Центральной избирательной комиссии утверждают, что в Украине не было зафиксировано никаких системных нарушений – единичные случаи наблюдаются, но они являются классическими для голосования.
В день голосования сайт "Сегодня" активно следит за всем, что связано с выборами президента Украины. Более подробно с происходящим вы можете ознакомиться в онлайн-хронике.
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