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Перед Центризбиркомом в Киеве "дежурят" 150 спортивных мужчин

Сегодня, 19:58

Общаться с полицией и журналистами они либо не хотят, либо не могут объяснить цели своего местонахождения на площади

Фото: AFP
Перед Центризбиркомом в Киеве "дежурят" 150 спортивных мужчин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0f1/acd/5ca0f1acd58b2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0f1/acd/5ca0f1acd58b2.jpg Новости Общаться с полицией и журналистами они либо не хотят, либо не могут объяснить цели своего местонахождения на площади

На Печерской площади перед зданием Центральной избирательной комиссии в Киеве собрались около полторы сотни молодых людей спортивного телосложения и в спортивной одежде. Несмотря на это, обстановка остается спокойной, как в течение всего дня выборов, 31 марта.

Мужчины разделились на небольшие группы, общаются и пока что не предпринимают никаких действий. При этом разговаривать с полицией и журналистами они либо не хотят, либо не могут объяснить цели своего местонахождения на площади.

Как сообщили в полиции, в день президентских выборов общественная организация "Потон" подала заявку на проведение акции, и глава движения Павел Онищенко признал, что часть из присутствующих перед ЦИК – члены организации.

В то же время, по его словам, цель митингующих – следить за отсутствием фальсификаций при подсчете голосов. В случае фальсификации члены организации готовы реагировать, сказал Онищенко, но как как именно, не уточнил, отметив лишь, что "радикальных действий не будет".

Сотрудники полиции утверждают, что члены "Потона" поставили три палатки с пластиковыми стульями, однако представители организации это отрицают.

Напомним, что состоянием на 19:00 сотрудники Нацполиции запротоколировали 1768 заявлений и сообщений о нарушениях избирательного процесса.

В то же время, в Центральной избирательной комиссии утверждают, что  в Украине не было зафиксировано никаких системных нарушений – единичные случаи наблюдаются, но они являются классическими для голосования.

В день голосования сайт "Сегодня" активно следит за всем, что связано с выборами президента Украины. Более подробно с происходящим вы можете ознакомиться в онлайн-хронике.

Смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00, а в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, ЦИК, выборы президента, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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Источник:

Интерфакс-Украина

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