Перепутали печати: в Одесской области не все участки открылись вовремя

Две УИК в Измаиле получили печати с чужими номерами

Фото: AFP

Перепутали печати: в Одесской области не все участки открылись вовремя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/07a/d01/5ca07ad01ed96.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/07a/d01/5ca07ad01ed96.jpg 2019-03-31T11:31:00+03:00 Новости Две УИК в Измаиле получили печати с чужими номерами

Практически все жители Одесской области могут проголосовать на выборах президента, однако два участка в Измаиле не были открыты вовремя, поскольку они получили печати с номерами чужих участков.

Как уточнили в общественной мониторинговой группе "ОПОРА", в одной из избирательных комиссий это заметили еще накануне выборов и состоянием на 10:00 правильную печать доставили и она начала свою работу.

Что же касается второй УИК, то она обратилась в Центральную избирательную комиссию разъяснениями и состоянием на 11:30 осталась последней, которая не открылась на территории страны.

"На территории нашего государства работают почти все участковые комиссии, за исключением трех, вопрос по которым решается", – сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук 31 марта.

В "ОПОРЕ" отметили, что обоим участкам понадобились не только новые печати, но и бюллетени, поскольку их уже проштамповали.

Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента.

Как уже сообщалось, на двух участках округа №136 в Одессе были попытки выноса бюллетеней, которые удалось предотвратить.

Кроме того, с тем, как правильно проголосовать, не нарушив при этом украинское законодательство, вы можете подробнее узнать в видеосюжете:

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Источники: Интерфакс-Украина , Думская Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.