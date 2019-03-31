Перепутали печати: в Одесской области не все участки открылись вовремя
Две УИК в Измаиле получили печати с чужими номерами
Практически все жители Одесской области могут проголосовать на выборах президента, однако два участка в Измаиле не были открыты вовремя, поскольку они получили печати с номерами чужих участков.
Как уточнили в общественной мониторинговой группе "ОПОРА", в одной из избирательных комиссий это заметили еще накануне выборов и состоянием на 10:00 правильную печать доставили и она начала свою работу.
Что же касается второй УИК, то она обратилась в Центральную избирательную комиссию разъяснениями и состоянием на 11:30 осталась последней, которая не открылась на территории страны.
"На территории нашего государства работают почти все участковые комиссии, за исключением трех, вопрос по которым решается", – сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук 31 марта.
В "ОПОРЕ" отметили, что обоим участкам понадобились не только новые печати, но и бюллетени, поскольку их уже проштамповали.
Напомним, сегодня, 31 марта 2019 года, в Украине стартовал первый тур выборов президента.
Как уже сообщалось, на двух участках округа №136 в Одессе были попытки выноса бюллетеней, которые удалось предотвратить.
Кроме того, с тем, как правильно проголосовать, не нарушив при этом украинское законодательство, вы можете подробнее узнать в видеосюжете:
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