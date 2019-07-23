Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Перерывы и уточнения: "Слуга народа" заявляет о затягивании процесса подсчета голосов

23 июля, 17:45

Представители партии готовы оспариваться подобные действия ЦИК в суде

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Представители партии "Слуга народа" считают, что Центризбирком затягивает процесс внесения данных в электронную систему. Об этом сообщил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает пресс-служба "Слуги народа".

Так, окружные избирательные комиссии в семи округах часто объявляют технические перерывы в работе и применяют технологию "уточнений", тормозя процесс, говорится в сообщении. Нарушения по приему протоколов происходят в 81-м округе Запорожской области, 86-м и 89-м округах в Ивано-Франковской области, 119-м и 121-м округах во Львовской области, в 148-м округе в Полтавской области, 206-м и 207 округах Черниговской области.

"По ряду округов мы пытаемся защитить результаты. Пока они ведутся в плоскости окружных избирательных комиссий. Почему так происходит? Мы проводили параллельный подсчет голосов, но по некоторым округам видим,как наши данные отличаются от данных ОИК. Именно поэтому есть основания полагать, что оппонентами применяется технология "уточнения", которая на сегодняшний день является ключевой", – заявил Александр Корниенко.

По словам Корниенко, партия будет пытаться блокироваться такие случаи, а при необходимости оспаривать их в суде.

Напомним, Центризбирком подсчитал 97,13% голосов избирателей. на внеочередных выборах народных депутатов. 

Больше информации о выборах и результатах читайте в хронике "Сегодня".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, Рада, заявление, парламент, ЦИК, голосование, слуга народа

Вы сейчас просматриваете новость " Перерывы и уточнения: "Слуга народа" заявляет о затягивании процесса подсчета голосов". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полиция вызвала на допрос двух бывших членов ОИК в Киевской области

Сегодня, 16:41

Допрос назначен на 25 июля, а сами повестки вручили посреди улицы

В Днепропетровской области Шпенов уже отмечает победу на 37-м округе

Сегодня, 15:47

Действующий депутат уже признан победителем по результатам подсчета электронных протоколов

Кошевой из «Квартал 95» поразил обращением к красавице-жене

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Рост цен на услуги: Что надо знать о новом рынке электроэнергии

Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций

В Минюсте рассказали, как не переплатить за газ

Фанаты раскритиковали фигуру Джейсона Момоа

Кошевой из «Квартал 95» поразил обращением к красавице-жене

В гостях у Брэда Питта и Дженнифер Энистон

Рост цен на услуги: Что надо знать о новом рынке электроэнергии

Бесик-трансформеры: новое веяние старых традиций

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Даже 1 финик вызывает необратимый процесс в организме

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Сегодня, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

21 июля, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

"Путин сказал: "Если бы Филарет возглавил РПЦ, Украина была бы наша": интервью с главой УПЦ КП, часть 2

21 июля, 07:26

Предстоятель — о том, как он был "кандидатом от Политбюро" и почему не смог возглавить Русскую православную церковь

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

21 июля, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

Как узнать характер человека по кулаку: простой тест

Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь