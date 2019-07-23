Перерывы и уточнения: "Слуга народа" заявляет о затягивании процесса подсчета голосов

Представители партии готовы оспариваться подобные действия ЦИК в суде

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Представители партии "Слуга народа" считают, что Центризбирком затягивает процесс внесения данных в электронную систему. Об этом сообщил глава избирательного штаба партии Александр Корниенко, передает пресс-служба "Слуги народа".

Так, окружные избирательные комиссии в семи округах часто объявляют технические перерывы в работе и применяют технологию "уточнений", тормозя процесс, говорится в сообщении. Нарушения по приему протоколов происходят в 81-м округе Запорожской области, 86-м и 89-м округах в Ивано-Франковской области, 119-м и 121-м округах во Львовской области, в 148-м округе в Полтавской области, 206-м и 207 округах Черниговской области.

"По ряду округов мы пытаемся защитить результаты. Пока они ведутся в плоскости окружных избирательных комиссий. Почему так происходит? Мы проводили параллельный подсчет голосов, но по некоторым округам видим,как наши данные отличаются от данных ОИК. Именно поэтому есть основания полагать, что оппонентами применяется технология "уточнения", которая на сегодняшний день является ключевой", – заявил Александр Корниенко.

По словам Корниенко, партия будет пытаться блокироваться такие случаи, а при необходимости оспаривать их в суде.

Напомним, Центризбирком подсчитал 97,13% голосов избирателей. на внеочередных выборах народных депутатов.

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