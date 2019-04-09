Первая кровь на выборах президента Украины: перепетии с анализами и антикоррупционные программы

Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

Фото: AFP

Первая кровь на выборах президента Украины: перепетии с анализами и антикоррупционные программы Игорь Серов , Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b05/d0b/5cab05d0b45b2.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b05/d0b/5cab05d0b45b2.png 2019-04-09T07:00:00+03:00 Новости Перед вторым туром кандидаты сосредоточились на работе над ошибками

ЦИК уже официально объявила о проведении второго тура президентских выборов, сообщив результаты финалистов: Владимир Зеленский — 30,24%, Петр Порошенко — 15,95%. А кандидаты успели сдать анализы и перейти к насущным проблемам страны.

Дуэль на анализах

Тему анализов поднял Зеленский, предложив перед дебатами пройти медэкспертизу. Стране, мол, "нужен здоровый президент". Порошенко согласился, пригласив оппонента на проверку в НСК "Олимпийский". Дуэль решили провести в пятницу утром, и главный стадион страны тут же оказался в центре внимания. Уже вечером в четверг журналисты массово начали аккредитовываться на уникальное событие. Правда, на следующий день их ждал сюрприз — сдавать анализы на "Олимпийском" приехал только действующий президент. Немного опоздав, он подписал нужные документы и сдал кровь из обеих рук. В соседней комнате у гаранта взяли остальные биоматериалы (волосы и мочу), после чего он уехал по делам. Зеленский же анализы сдавал в частной лаборатории. Аргументировал: в "Олимпийском" нет лаборатории.

В тот же день появились результаты. Больше всего народ волновало наличие в организме политиков следов алкоголя и наркотиков. Оба оказались "чистыми". Хотя с анализами Зеленского случилась накладка. Он опубликовал результаты анализов... за 2 апреля. Происшедшее сам кандидат назвал "казусом" и вскоре выложил заключение, где было указано уже 5 апреля. В лаборатории объяснили это опечаткой, мол, "2" и "5" на боковой клавиатуре находятся рядом. Вскоре появилось и видео с извинениями медсестер клиники, взявших вину на себя. В сети одни полагали, что Зеленский мог сдать анализы дважды. Сначала — чтобы удостовериться в их норме, а потом — на публику. Другие говорили: может и путаница случилась, подумаешь — главное, что он чист. Параллельно с этим обсуждали другой нюанс: анализы у Зеленского брал сотрудник, снимавшийся в одном из сериалов, над которым работала компания Зеленского. Наконец, оказалось, что кандидат сдал только экспресс-тест крови, хотя его для полноценного обследования, по словам и. о. главы Минздрава Ульяны Супрун, недостаточно. Она напомнила: следы наркотиков в крови остаются не больше двух суток, тогда как в моче их можно обнаружить даже через 30 суток. В волосах следы, например, каннабиса остаются до трех месяцев. А экс-чемпион мира по боксу Владимир Кличко, которому всю свою карьеру приходилось сдавать анализы на допинг, вовсе назвал сдачу анализов кадидатами смешной. И предложил им пройти тесты во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), причем за его счет.

Коррцупция

Не выборами едиными. В субботу Порошенко провел закрытую встречу с общественниками. На ней гарант пообещал уволить губернатора Херсонской области Андрея Гордеева, которого активисты связывают с убийством Екатерины Гандзюк, и замглаву Службы внешней разведки Сергея Семочко. Последнего активисты обвиняют в коррупции.

"Президент понимает токсичность этих людей на их должностях. Порошенко также поддерживает необходимость перезагрузить НАПК и САП. В ближайшие несколько дней также будут назначены антикоррупционные судьи", — отметила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк, которая была на встрече.

Зеленский тоже обнародовал программу борьбы с коррупцией. Кандидат предлагает формировать все антикоррупционные органы с помощью независимых международных конкурсных комиссий и запретить отпускать коррупционеров под залог. Также он хочет конфисковывать все их имущество.

Более того, Зеленский предлагает обратиться к западными антикоррупционным органам и позволить им расследовать дела, которые начали украинские правоохранители. Коррупцию он предлагает победить переводом максимального количества госуслуг в электронную форму и вознаграждением украинцев за разоблачение взяточников.

Ответный шаг и влияние на избирателя

Политолог Владимир Фесенко считает, что последние антикоррупционные инициативы кандидатов вряд ли смогут существенно добавить им голосов:

"Нужно учесть, что сегмент активистов-антикоррупционеров очень маленький. И на общественное мнение их влияние крайне слабо".

По мнению эксперта, своей встречей с активистами Порошенко ответил на антикоррупционную программу Зеленского.

"Рискну предположить, что у Порошенко есть контроль над дискуссиями и решениями штаба Зеленского", — добавил он.

Политаналитик Руслан Бортник придерживается другого мнения.

"Конечно, это ответ Петру Алексеевичу. Сегодня оба кандидата состязаются за поддержку либеральной части украинского политикума, и антикоррупционная программа здесь имеет большое значение", — подчеркнул Бортник.

Правда, он согласен, что влияние на электорат эти инициативы будут иметь минимальное.

Напомним, недавно представители наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии оценили первый тур выборов. Бильдт подчеркнул, что выборы проходят честно и это является позитивным сигналом для мирового сообщества.

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АВТОРЫ: Игорь Серов , Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.