Первые с конца: кто из партий на выборах Рады набрал меньше всех
Три главных лузера парламентской гонки-2019
21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады.Центральная избирательная комиссия еще подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, но уже и так понятно, кто не прошел в обновленный парламент. На основании результатов Национального экзит-пола в аутсайдерах оказались такие партии:
"Всеукраинское объединение "Факел" – 0,0%
Партия была образована в апреле этого года в Белой Церкви. В случае победы политсила ставила перед собой задачи развития экономики – в частности, малого и среднего бизнеса, децентрализации и мирного решения конфликта на Донбассе. Кроме того, изменить условия налогообложения для бизнеса.
Вот так выглядит первая пятерка политсилы:
- Татьяна Однорог, председатель партии;
- Александр Крамар, заместитель председателя партии;
- Александр Гончаров, директор ООО "Удобно покупать";
- Ольга Евчук, вице-президент Общественной организации "Бизнес клуб "Инлидер";
- Наталья Милко, терапевт Белоцерковского роддома.
Партия Анатолия Могилева "Незалежність" – 0,1%
Лидер партии – родившийся в Петропавловске-Камчатском украинский государственный деятель, политик. Генерал-полковник милиции, обладатель первого паспорта Интерпола. С 8 ноября 2011-го по 27 февраля 2014 года занимал должность председателя Совета Министров Автономной Республики Крым. Получил образование и начинал карьеру в городе Славянск Донецкой области. Министр внутренних дел Украины (2010—2011 гг). По словам Могилева, партия объединяет правоохранителей и в Раду идет для того, чтобы "защитить людей в погонах".
Первая десятка партии выглядит следующим образом:
- Анатолий Могилев, лидер партии;
- Иван Ступак, полковник СБУ, народный депутат VII созыва, глава Днепропетровского правозащитного союза "Закон и честь";
- Татьяна Зюбанова, майор милиции, заместитель руководителя ГО "Организация ветеранов Центрального Аппарата МВД Украины";
- Василий Фаринник, генерал-лейтенант милиции, доктор юридических наук, вице-президент Всемирного Конгресса украинских юристов;
- Сергей Черных, генерал-полковник СБУ, экс-первый заместитель главы МВД, бывший первый заместитель председателя СБУ;
- Александр Рудяк, генерал-лейтенант милиции;
- Константин Сапко, генерал-лейтенант милиции;
- Александр Дубенко, председатель партии "Незалежність", кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины;
- Елена Нетецкая, народный депутат Украины V, VI, VII созывов, экс-вице-президент Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества;
- Богдан Щур, генерал-майор милиции, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Львовского торгово-экономического университета, заслуженный юрист Украины.
Партия "Патріот" – 0,1%
Как утверждается на официальном сайте политсилы, члены партии выступают за очищение украинской политики от олигархов, а экономики от монополии. "Патріот" планирует решать вопросы развития украинского языка и культуры, способствовать волонтерском движения. Лидер партии – Николай Голомша, заслуженный юрист Украины, первый заместитель Генерального прокурора Украины (с 27 февраля 2014 года).
Список партии "Патріот":
- Николай Голомша, председатель ЧП "Патриот";
- Николай Серый, старший научный сотрудник Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины;
- Георгий Филипчук, академик Национальной академии педагогических наук Украины;
- Александр Журавчак, преподаватель Киевского национального университета культуры и искусств;
- Иван (Иво) Бобул, преподаватель вокала Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.
Сайт "Сегодня" ведет онлайн-хронику внеочередных выборов Верховной Рады. Также читайте о том, кто прошел в Верховную Раду по итогам голосования.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Первые с конца: кто из партий на выборах Рады набрал меньше всех". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В МВД отчитались о нарушениях во время выборов
День выборов в Украине прошел спокойно, открыто 71 дело, имели место курьезы