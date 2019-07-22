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Первые с конца: кто из партий на выборах Рады набрал меньше всех

22 июля, 13:22

Три главных лузера парламентской гонки-2019

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов Верховной Рады.Центральная избирательная комиссия еще подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, но уже и так понятно, кто не прошел в обновленный парламент. На основании результатов Национального экзит-пола в аутсайдерах оказались такие партии:

"Всеукраинское объединение "Факел" – 0,0%

Партия была образована в апреле этого года в Белой Церкви. В случае победы политсила ставила перед собой задачи развития экономики – в частности, малого и среднего бизнеса, децентрализации и мирного решения конфликта на Донбассе. Кроме того, изменить условия налогообложения для бизнеса.

Вот так выглядит  первая пятерка политсилы:

  • Татьяна Однорог, председатель партии;
  • Александр Крамар, заместитель председателя партии;
  • Александр Гончаров, директор ООО "Удобно покупать";
  • Ольга Евчук, вице-президент Общественной организации "Бизнес клуб "Инлидер";
  • Наталья Милко,  терапевт Белоцерковского роддома.

Партия Анатолия Могилева "Незалежність" – 0,1%

Лидер партии – родившийся в Петропавловске-Камчатском украинский государственный деятель, политик. Генерал-полковник милиции, обладатель первого паспорта Интерпола. С 8 ноября 2011-го по 27 февраля 2014 года занимал должность председателя Совета Министров Автономной Республики Крым. Получил образование и начинал карьеру в городе Славянск Донецкой области. Министр внутренних дел Украины (2010—2011 гг). По словам Могилева, партия объединяет правоохранителей и в Раду идет для того, чтобы "защитить людей в погонах".

Первая десятка партии  выглядит следующим образом:

  • Анатолий Могилев, лидер партии;
  • Иван Ступак, полковник СБУ, народный депутат VII созыва, глава Днепропетровского правозащитного союза "Закон и честь";
  • Татьяна Зюбанова, майор милиции, заместитель руководителя ГО "Организация ветеранов Центрального Аппарата МВД Украины";
  • Василий Фаринник, генерал-лейтенант милиции, доктор юридических наук, вице-президент Всемирного Конгресса украинских юристов;
  • Сергей Черных, генерал-полковник СБУ, экс-первый заместитель главы МВД, бывший первый заместитель председателя СБУ;
  • Александр Рудяк, генерал-лейтенант милиции;
  • Константин Сапко, генерал-лейтенант милиции;
  • Александр Дубенко, председатель партии "Незалежність", кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины;
  • Елена Нетецкая, народный депутат Украины V, VI, VII созывов, экс-вице-президент Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества;
  • Богдан Щур, генерал-майор милиции, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой уголовного права и процесса Львовского торгово-экономического университета, заслуженный юрист Украины.

Партия "Патріот" – 0,1%

Как утверждается на официальном сайте политсилы, члены партии выступают за очищение украинской политики от олигархов, а экономики от монополии. "Патріот" планирует решать вопросы развития украинского языка и культуры, способствовать волонтерском движения. Лидер партии – Николай Голомша, заслуженный юрист Украины, первый заместитель Генерального прокурора Украины (с 27 февраля 2014 года).

Список партии "Патріот":

  • Николай Голомша, председатель ЧП "Патриот";
  • Николай Серый, старший научный сотрудник Института государства и права им. В.М. Корецкого НАН Украины;
  • Георгий Филипчук, академик Национальной академии педагогических наук Украины;
  • Александр Журавчак, преподаватель Киевского национального университета культуры и искусств;
  • Иван (Иво) Бобул, преподаватель вокала Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-хронику внеочередных выборов Верховной Рады. Также читайте о том, кто прошел в Верховную Раду по итогам голосования.

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Тег МВД, СБУ, партия, депутат, голомша, могилев, справка Сегодня

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Сегодня

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