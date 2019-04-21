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Первый и второй тур выборов: как отличается явка избирателей

Сегодня, 16:17

Сегодня утром люди шли активней на избирательные участки в сравнении с 31 марта, а вот после обеда ситуация изменилась

Фото: AFP

Экватор второго тура выборов президента Украины по явке населения на голосование практически соответствует показателю первого тура, сообщает корреспондент "Сегодня" из Центральной избирательной комиссии.

Так, по состоянию на 11:00 утра разница между первым и вторым туром составляла 16,65% против 18,15% соответственно.

А вот по состоянию на 15:00 явка избирателей выровнялась: голосование 31 марта на этой время 45,11%, 21 апреля – 45,32%.

Отметим, что лидерами голосования сегодня остаются Днепропетровская и Запорожская области, аутсайдерами – Закарпатская и Черновицкая области. Однако не обходится без неприятных моментов – количество обращений в полицию с каждым часом только растет, хоть и нет серьезных проблем. В МВД сравнили нарушения на выборах в первом и втором турах.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

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Тег выборы, ЦИК, второй тур, голосование

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