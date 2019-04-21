Первый и второй тур выборов: как отличается явка избирателей
Сегодня утром люди шли активней на избирательные участки в сравнении с 31 марта, а вот после обеда ситуация изменилась
Экватор второго тура выборов президента Украины по явке населения на голосование практически соответствует показателю первого тура, сообщает корреспондент "Сегодня" из Центральной избирательной комиссии.
Так, по состоянию на 11:00 утра разница между первым и вторым туром составляла 16,65% против 18,15% соответственно.
А вот по состоянию на 15:00 явка избирателей выровнялась: голосование 31 марта на этой время 45,11%, 21 апреля – 45,32%.
Отметим, что лидерами голосования сегодня остаются Днепропетровская и Запорожская области, аутсайдерами – Закарпатская и Черновицкая области. Однако не обходится без неприятных моментов – количество обращений в полицию с каждым часом только растет, хоть и нет серьезных проблем. В МВД сравнили нарушения на выборах в первом и втором турах.
Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите также в спецвыпуске "Сегодня" в 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.
Корреспонденты "Сегодня" следят за ходом голосования не только в Украине, но и в Вашингтоне, Брюсселе, Польше и Италии. Кроме того, мы покажем, как голосуют в Финляндии – на единственном избирательном участке для украинцев, которые находятся в России.
Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).
По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
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